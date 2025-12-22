砸4.8萬購彈！張文社交圈封閉 LINE僅有2名好友

27歲張文本月19日於北車、中山商圈犯下多起殺人案後跳樓身亡，由於人已經離世，已無法從犯嫌口中得知犯案動機，不過專案小組經過調查後發現，他的社交圈顯得有些封閉，臉書上沒有加好友、通訊軟體LINE的好友，更是只有房東及房仲。

張文最後身影。（圖／翻攝畫面）

對於張文的犯案動機，目前無從得知，僅能透過他生前所留下的線索來推斷，北市警局成立專案小組，發現他的人際網絡相當簡單，社交圈相對封閉，臉書雖然有註冊但並未加好友或是發布過貼文，就連LINE的好友名單也只有2名聯絡人，那就是房東以及房仲；此外，張文也沒有使用Threads以及申請IG帳號。

廣告 廣告

專案小組深入追查張文的數位足跡後，發現他自2024年4月起就開始購買犯案用的設備，像是戰術手套、半臉式防毒面具、抗彈臂盾以及製作燃燒彈的材料等等，又在今年1月購入瓦斯罐、汽油桶、噴槍打火機等等，甚至砸下4.8萬購入24顆仿美軍制式的M18煙霧彈，推測其犯意早已浮現。

延伸閱讀

遭張文突襲倒路邊！騎士傷重亡 親姊不捨：真希望替你擋一切

影/士林夜市出事了！驚見狂男持30公分開山刀 警急衝逮人

余家昶擋張文卻喪命 好友現身：10幾年前說的話，今天實現了