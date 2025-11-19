砸41.72億！國1大台北路段「塞車有解？」陳世凱現場看工程進度

記者柯美儀／台北報導

交通部長陳世凱與委員現勘國道1號台北市交流道改善工程。（圖／交公布提供）

立法院交通委員會今（19）日上午考察台北市地方交通建設執行情形，由林國成委員及廖先翔委員出席，交通部由陳世凱部長率高公局陳文瑞局長、鐵道局楊正君局長及路政及道安司吳東凌司長等相關主管人員參加，台北市政府由張溫德副市長率交通局與捷運工程局等市府團隊出席。上午考察重點為「國道1號台北交流道改善工程進度與完工前尖峰時段車流回堵市區道路緩解方案」及「台北市捷運建設推動情形」。

高公局為有效紓解國道1號台北至圓山交流道長期以來之交通壅塞情形，推動「國道1號台北交流道及圓山交流道改善工程」計畫，總經費為41.72億元，其中圓山交流道改善工程已於114年10月8日開工，預計於118年6月完工，而台北交流道改善工程已進入招標階段，預計於119年完工。陳世凱指示高公局，後續施工期間除積極督導承包商趲趕工進、如期如質完工以外，也要依規定將交通維持計畫提送台北市政府審查核定並確實執行，同時與市府交通局、警察局密切合作，盡最大努力降低對用路人之影響。

陳世凱與地方針對捷運環狀線及民生汐止線與台北市捷運未來規劃交換意見。（圖／交通部提供）

對於台北市政府簡報「台北市捷運建設推動情形」及未來經費需求，陳世凱表示交通部全力支持地方捷運建設，但「財政收支劃分法」修正後，中央與地方財政資源配置隨之調整，交通部在整體資源受限情況下，會盡最大努力支持地方捷運建設；針對台北市政府規劃中或修正中之捷運建設計畫，陳世凱也請鐵道局在行政上給予協助，交通部將持續與台北市政府充分協調合作，以促成大台北地區捷運建設計畫之推動。

另下午考察行程則由林國成委員出席，交通部由伍勝園政務次長率鐵道局、觀光署方正光主任秘書、台鐵公司馮輝昇總經理、路政及道安司廖振遠副司長、公共運輸監理司廖謹志副司長等相關主管人員參加，文化部由林宏義主任秘書率隊出席。

林國成委員、伍勝園次長考察國家鐵道博物館。（圖／交通部提供）

「國家鐵道博物館」位於台北市信義區台北機廠舊址，於104年全區指定為國定古蹟，並自113年起，配合台鐵公司化政策移轉作為償債基金資產，並交由交通部鐵道局接管。為打破園區現地開發的僵局，除尊重各界對於台北機廠歷史文化保存及活化運用的期待外，更透過114年5月28日總統令修正公布施行「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」，古蹟坐落土地得依文化資產保存法第41條規定辦理容積移轉，並藉由後續博物館營收創造收益盈餘分潤來清償債務，促成交通部及文化部共同推動博物館營運、古蹟保存、文資活化與清償債務並存的典範。

另台鐵公司在文化資產保存方面，台鐵自公司化以來，於企劃處設立文資科，並修訂《鐵路文化保存及活用管理作業要點》，迄今已召開15次審查會議，針對鐵道文化資產進行專業評估與管理，確保保存制度化、管理專業化，逐步建立完善的鐵道文化資產管理體系，涵蓋不動產與動產兩大類，並具制度化之保存與活化機制。

不動產部分，包括車站建築、扇形車庫、工務基地、橋梁及隧道等歷史設施，目前法定文化資產共99處。未來將依保存價值及再利用可行性，分為「保存展示」、「教育推廣」及「地方活化」三大模式，持續深化推廣。動產方面，台鐵典藏蒸汽、柴油機車及各型客貨車輛逾90輛，台鐵公司各單位歷史文物與設備，合計約3,100件，同時召開審查會議，透過專業評估管理各項文化資產。

台鐵公司將持續強化文物管理與資訊公開，完善文物典藏環境，並與國家鐵道博物館、國立歷史博物館鐵道部園區、苗栗火車頭園區、高雄打狗驛故事館及潮州鐵道文化園區等單位合作，持續建立分工與資源共享機制，配合地方政府推動鐵道園區發展。對於具高歷史價值之車輛與文物，台鐵公司將以出借或共同策展方式支援國家級展示，同時維持資產所有權與專業維護責任；並持續推動自有場域保存與再利用，兼顧專業保存與民眾體驗。另高鐵公司將依高鐵文史中長期計畫，持續評估典藏展示事宜，讓高鐵文物永續發展。

