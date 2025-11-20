砸4700萬整修 西市場依舊冷清

嘉義市政府砸4700萬元整修西市場，外觀為紅白色系，鮮明時尚，卻苦於依舊未吸引人潮進場。（廖素慧攝）

嘉義市政府近兩年砸4700萬元整修西市場，但仍依舊冷清稀落，攤商的生意也無明顯起色，市議員20日督促市府引進網紅名店活絡商機、改善衛生條件。建設處長呂獎慧表示，今年底有8攤招商，公開徵選，期待提升營運。

議員黃盈智提到，西市場是8層樓大樓，規畫為樂活零售菜市場用途，也有停車場，但目前有不少空攤或租用為倉庫，8樓有市府行政機關包括交通處、地政處，用途混雜，失去原本拆掉早期西市場改建為現代化市場大樓的意義，建議市府比照台北華山市場，引進網紅名店帶來人潮，活絡西市場商機。

議員李忠曆則提到，有熟食攤商反映西市場內衛生不佳，水溝沒清乾淨、有異味，甚至有老鼠跑來跑去，近年來市府以大筆經費整修門面、廁所等硬體設施，但內部攤位規畫、環境衛生、空間亮度等有必要再改善。

事實上，近年來市府以再造舊城創新生、二通圈概念改造西市場為數位化、青創基地，有文創店、潮店進駐，市府還全面整修外觀及公共廁所，翻轉西市場公廁又舊又臭的印象，但整體營運仍未見明顯起色。

呂獎慧說，民國113年以1200餘萬元翻修市場外觀及公共廁所，今年2200餘萬元整修停車場的照明設施、優化空間以及1、2樓景觀、通風系統等工程，近期剛發包出去，總計兩年共約4700萬餘元整理西市場硬體設備。

呂獎慧又說，西市場攤位租約3年，目前有8攤未續約，市府將辦理公開徵選，希望引進有知名度的店家帶動人潮，活絡商機，另有部分攤商未每天營業，派員查訪、輔導，並作為以後是否續約的參考。

建設處表示，西市場是「舊城創新生」重要活化空間之一，1樓有生鮮蔬菜、魚肉、特色餐飲、文創小店共147攤，有21攤獲選今年經濟部樂活名攤，2樓的數位青創基地，也能促進攤商互動共榮，8個空攤今年12月與其他公有市場空攤一起招商。