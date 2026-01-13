砸50萬只見面10分鐘！無名女神張香香被控詐欺 檢察官偵查結果出爐

社會中心／台北報導

網紅張香香曾獲選「無名小站十大正妹」、「年度無名正妹」爆紅。（圖／翻攝自張香香IG）

網紅張香香曾獲選「無名小站十大正妹」、「年度無名正妹」爆紅，日前她遭莊姓男粉絲指控，花大錢購買張女推銷的公益寫真、烏魚子，甚至貸款30萬斗內虛擬禮物，前後投入逾50萬元，但雙方僅見面一次且不到10分鐘，憤而提告詐欺。士林地檢署日前偵結，因難認張香香有詐欺意圖，犯罪嫌疑不足，且屬民事糾紛，予以不起訴處分。

莊男主張，自2023年10月起，透過電商直播平台與張香香互動，雙方私下以LINE聯絡後，張香香以籌辦「公益寫真年曆」要幫助流浪犬貓為由，遊說他購買商品支持業績，並稱只要銷售業績達標，公司就會安排她拍電影，莊男因此向平台購買129本年曆，實際收到20本，共花了10萬餘元。

此外，莊男看到張香香IG貼文「購買烏魚子可協助捐贈育幼院」、「若選上年度代言人，可獲海外曝光」，又花了8萬餘元訂購50組烏魚子，最後沒收到貨，對方僅回覆他已捐作公益。

網紅張香香被控詐欺，檢方不起訴處分。（圖／翻攝自張香香IG）

莊男指出，張香香曾表示，若業績未達標，公司將安排她與陌生男子吃飯，希望能「抖內支持」，他向銀行貸款30萬元，儲值至直播平台後，購買虛擬禮物送給張香香。



莊男控訴，自己前後花了逾50萬元，但雙方僅曾見面一次、不到10分鐘，之後張香香以各種理由避不見面，甚至斷聯，他認為自己被利用遭感情欺騙，因此向士林地檢署提告詐欺。



張香香到案後否認詐欺，她應訊時表示，公司規定主播不得私下與粉絲接觸，她僅依公司指示在直播中介紹商品，年曆與烏魚子均由公司販售，莊男自願購買，且無論莊男購買多少商品或抖內，她領取的薪水都是固定的，並沒有為了業績刻意銷售的動機，抖內30萬元的業績在公司裡也不算好。

檢方調查，該公司確實曾於2024年3月以被告名義，捐贈100份烏魚子予「基隆港引水人辦事處」，指定給建教合作的海運學生做惜福餐，並領有收據，足證並非憑空捏造的詐騙名目。

檢察官認為，雖然莊男與張女間確實有金錢往來，但難以認定張香香在銷售商品或勸誘抖內時，具「不法所有意圖」，本案應屬於民事消費糾紛，予不起訴處分，告訴人可循民事途徑請求返還款項或損害賠償。

