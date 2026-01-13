砸50萬見面10分鐘被斷聯！男粉絲怒告女神張香香詐欺

網紅張香香被控詐欺，檢方不起訴處分。 圖：取自張香香IG

[Newtalk新聞] 曾被封為「無名小站十大正妹」、「年度無名正妹」的網紅張香香，近日遭男粉絲指控詐欺，莊姓男子控訴前後投入逾50萬元，但雙方僅見面一次且不到10分鐘，隨後從此斷聯，士林地檢署日前偵結，難認張香香具有詐欺犯意，依法作出不起訴處分。

莊姓男子指出，2023年至2024年間，張香香透過LINE與他互動親密，疑似營造交往錯覺，期間張女以籌辦「公益寫真年曆」要幫助流浪犬貓為由，遊說莊男購買商品支持業績，並稱只要銷售業績達標，公司就會安排拍電影，莊男因此向平台購買129本年曆，實際收到20本，共花費10萬餘元。

另外莊男看到張香香IG貼文「購買烏魚子可協助捐贈育幼院」、「若選上年度代言人，可獲海外曝光」，又花8萬餘元訂購50組烏魚子，最後沒收到貨，對方僅回覆已捐作公益。張香香又透露業績未達標，公司將安排與陌生男子吃飯，希望莊男「抖內支持」，莊男又向銀行貸款30萬元送虛擬禮物。

莊男控訴，兩人交往期間僅見面1次，且時間不到10分鐘，之後要求見面皆被拒絕，最後甚至被斷聯，憤而提告詐欺。張香香偵訊時否認詐欺，她辯稱公司有明文規定「直播主不可私下與粉絲見面」，更指出無論莊男購買多少商品或抖內，她領取的薪水都是固定的。

檢方認為，莊男身為直播平台用戶，應了解直播生態中「抖內」與「購買周邊」多屬自願行為，且感情交往並非對價契約，不能因事後見面時間不如預期，就認定被告從一開始就有詐欺意圖。

檢方表示，本案缺乏積極證據證明張香香有不法所有之意圖，應屬於民事法律範疇之經濟紛爭，依「罪疑惟輕」原則，認被告犯罪嫌疑不足，處分不起訴。

