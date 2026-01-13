砸50萬遭斷聯…男粉絲心碎控詐欺！前「無名十大正妹」張香香獲不起訴

曾獲選「無名十大正妹」的網紅張香香遭提告詐欺獲不起訴。翻攝自IG



曾被封為「無名小站十大正妹」、「年度無名正妹」的網紅張香香，日前遭一名莊姓男粉絲指控，透過直播與私訊互動話術，誘使他購買大量寫真年曆、烏魚子、刷贈虛擬禮物，前後投入金額超過50萬元，仍沒能與對方交往之餘還被斷聯，氣到提告張香香詐欺。不過，案件經士林地檢署偵查後，認定難以證明張香香具有詐欺犯意，屬於民事消費糾紛，依法作出不起訴處分。

根據不起訴書內容，莊姓男子指控，他自2023年10月起在「PIPO LIVE 人氣帶電商平台」觀看張香香直播，並透過私訊互動，之後雙方改以LINE聯繫。期間，張香香向他表示要籌辦「公益寫真年曆」，稱收益可用於幫助流浪犬貓，並提及只要業績達標，公司就會安排她拍電影，還多次強調「只差幾十本就能達標」，希望他多加支持。莊男因此透過平台購買年曆，前後共支付10萬3271元。

此外，莊男也指出，張香香曾在IG貼文販售烏魚子，聲稱「若選上年度代言人可獲海外曝光」、「購買烏魚子可協助捐贈育幼院」等內容，於是他又付了8萬8800元購買50盒烏魚子。不僅如此，張香香也曾向他透露，若業績未達標，公司將安排她與陌生男子吃飯，希望他能「抖內支持」，莊男為此向銀行貸款30萬元，儲值至直播平台購買虛擬禮物。

莊男統計，自己共買了129本寫真年曆，實際僅收到20本；訂購的50盒烏魚子他也沒收到，對方則回應已捐作公益。雙方現實中僅見面一次、時間不到10分鐘，其後張香香以工作與公司規定為由拒絕再見面，直到完全中斷聯繫，讓他認為自己被詐欺了。

對此，張香香到案後否認詐欺，供稱公司規定主播不得與粉絲私下接觸，年曆與烏魚子商品皆由公司販售，她僅依公司指示在直播時介紹商品。她表示，不論抖內金額或商品銷售額多寡，自己領取的薪資均為固定，並未因業績額外獲利，所以她也沒有刻意推銷的動機；烏魚子也是真實存在，她親眼看過，至於是否捐贈育幼院，則由公司處理。

檢方另查出，該公司曾於2024年3月13日，以張香香及案外李姓人士名義，捐贈100份烏魚子給「基隆港引水人辦事處」，指定用於建教合作的海運學生惜福餐，據此認定難以證明商品不存在，或完全未用於公益。

檢察官指出，本案性質屬於消費與互動衍生的民事糾紛，雖然雙方之間確實存在高額金錢往來，但依現有證據，難以認定張香香在銷售商品或勸誘抖內時，即具備「不法所有意圖」，依「罪疑惟輕」原則，認定犯罪嫌疑不足，因此依法作出不起訴處分，告訴人可循民事途徑請求返還款項或損害賠償。

