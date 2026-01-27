砸560億！陸安踏集團入主PUMA 擁29%股權成最大股東

大陸最大運動服飾集團安踏體育今宣布，將以約15億歐元（約560億台幣），收購德國知名運動品牌PUMA約29.06%股權，交易完成後，安踏將成為PUMA最大單一股東。

知名運動品牌PUMA。（圖／路透社）

《路透社》報導，根據公告，安踏將以每股35歐元（約1307台幣）的現金價格收購上述股份，較PUMA週一收盤價21.63歐元溢價約62%。交易消息公布後，PUMA股價盤大漲17%，隨後回吐部分漲幅，歐洲早盤仍上漲約3%，但仍處於近十年低位附近。

安踏表示，PUMA在大陸市場仍有巨大成長空間，安踏全球副總裁、永續發展與投資人關係負責人林巍（Wei Lin）指出，PUMA目前僅約7%的全球營收來自大陸市場，「我們對如何提升PUMA在中國的表現，有相當多的經驗與洞察。」

安踏過去多年積極收購並重整歐美運動與戶外品牌，旗下品牌包括FILA、Jack Wolfskin、Kolon Sport與Maia Active，同時也是Amer Sports最大股東，旗下擁有Salomon、Wilson、Peak Performance與Atomic等知名品牌。

報導指出，PUMA近年在耐吉（Nike）與愛迪達（Adidas）夾擊下市占下滑，並面臨New Balance、Hoka等快速成長品牌的競爭，去年一度宣布裁員約900人、縮減產品線及降低促銷折扣。

