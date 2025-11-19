砸6千萬普發民防手冊！他驚：背後有陰謀

▲「台灣全民安全指引」今（19）日起展開家戶普發作業。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 「台灣全民安全指引」在今（19）日展開家戶普發作業，根據國防部昨日說明，是採用「第二預備金」，總計印發1100萬本，然而包含印製與配送作業費用，耗資高達6452萬餘元，引發外界熱議。對此，擁有4.4萬人追蹤的臉書粉專「鎖綠鴉」狠酸，賴政府送青年上戰場送死前，還先大花一筆印書錢，背後是否有陰謀？

鎖綠鴉質疑，要打仗了嗎？綠政府送青年上戰場前，忙撒4279萬印「台灣全民安全指引」手冊，讓他驚呼：「嚇死人喔！」民進黨政府平常高喊節能減碳、綠能環保、用愛發電，居然要花4279萬元，印製1100萬本「紙本」戰爭指引手冊，上千萬棵樹在哭泣！環保殺手就是民進黨！

鎖綠鴉直言，更恐怖的是，第二預備金往往用於重大天災、特殊事故或緊急情況，且每筆動支金額超過5000萬元案者，應先送請立法院備查。民進黨不只帶頭狂撒人民血汗錢，這次指引手冊的費用4279萬元，難道是刻意編列在備查門檻以下，好規避備查？

鎖綠鴉開酸，台灣人民不聊生，多少青年每天為下一餐煩惱，幾個銅板能省則省，民進黨卻一口氣爽花人民錢4279萬，賴政府「不拚經濟忙撒幣」，保家衛國無能，送人民上戰場送死前還先大花一筆印書錢，背後有陰謀？賴清德簽名，是要通知人民要備戰？

國防部長顧立雄今日受訪時表示，包括瑞典、芬蘭、捷克、愛沙尼亞等多個民主國家早已普遍推行此類家戶手冊，因此台灣做法「並非特例，而是國際趨勢」。他指出，過去推出手冊已獲得大量民眾好評，並有許多人詢問紙本版本，而政府也必須顧及數位落差，因此普發紙本可確保每一戶在面對緊急狀況時，都能取得必要資訊，保障生命與財產安全。

