砸6千萬發手冊！他酸賴清德簽名：神功護體

▲國防部全民防衛動員署出版《當危機來臨時：臺灣全民安全指引》英文版本。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 國防部豪砸6447萬印製的「台灣全民安全指引」，預計在明（19）日展開家戶普發作業，國安會秘書長林飛帆透露，將比照選舉公報，透過各縣市民政系統村里長等基層發送。對此，臉書粉專「政客爽」開酸，太感人了，民防手冊加上賴清德的簽名，看到後覺得法喜充滿、神功護體，可以一拳打爆共軍。

政客爽指出，3個月前，人民選舉才用32比0，表達對賴清德沒有信賴感；現在用簽名來力挽狂瀾，想必這下大家又重新信任賴清德了，好招好招，愛了愛了。

政客爽提到，建議增加團結十講的演講內容，什麼長毛象阿、雜質阿、不是表決多數就是贏阿、領一萬塊只能去買菜阿，這些內容也非常好，大家看了對ㄌㄨㄚˋ總統更有信賴感。他還補充冷知識，目前民防手冊第一版下載量有16615次，加了賴清德簽名後只有93次。

貼文一出，立刻引來不少網友留言，「感覺這個政府真是幼稚到極點」、「更有厭惡感才對，浪費錢」、「這是讓大家清楚知道『亂花你們各位繳的稅金的人是誰』的意思吧！真是廢」、「更加不信任了」、「直接變成賴語錄了是吧」、「標標準準意識形態治國」、「不如放萊爾校長，可愛多了」。

