砸6.4億元蓋清水運動中心 淪「家具展」挨轟

台中海線期盼已久的清水國民暨兒童運動中心，斥資6億元在去年9月啟用，但是卻被踢爆在6日至9日間，場館外租給家具名床大展，民眾認為不太妥當。運動中心執行廠商表示，是在商業空間使用，未占用球場，不過因為沒有事先通報運動局，遭開罰並且要求家具廠商撤離。

廠商正在打包，大大小小的家具被迫清場，包含床墊、沙發、寢具，家具名床大展的地點，竟是在台中清水國民運動中心的場館，遭人批評。記者vs.家具業者：「（才展幾天而已就被趕），2天。」

有議員踢爆，台中市府斥資6億元打造的清水國民運動中心，本來是讓海線民眾運動的空間，卻淪為家具賣場，被質疑觀感不佳。民眾：「因為這個是運動中心，那個家具應該是在屬於賣場方面，跟這個運動方面好像不太搭，私人的營利好像不太妥當。」

廣告宣傳單主打農曆年前最強特賣，6日至9日間，一連4天，在清水國民暨兒童運動中心標榜免費參觀，有多樣的寢具展示。但因為業者沒有提前報備運動中心，因此違反契約規定，運動局將依契約對廠商開罰1千元。

事實上，台中清水國民暨兒童運動中心去年9月才剛成立，除了提供球場、游泳池、體適能設施外，也設有商業設施空間，但是這一次舉辦家具特賣活動，廠商卻未事先通報運動局同意，違反契約規定。

清水國民暨兒童運動中心林子祥：「因為我們一樓附屬於商用空間，那商用空間並沒有明確規範說，它可以辦什麼樣的展覽，那基本上因為目前只有家具廠來租借跟承租。」

儘管家具展是在商業空間使用，但是不符合運動相關服務，也未依規定申請，運動中心的執行公司遭罰款，而家具業者則相當無奈，4天的活動只擺了2天，現在只能被迫提前撤場。

