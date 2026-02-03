砸63萬打遺產官司全敗訴 新竹婦崩潰發現「律師沒執照」
新竹地院日前審結一起詐欺案件，一名邱姓男子因冒充律師身分詐取婦人63萬元，遭法院依詐欺取財罪判處有期徒刑1年8個月，並沒收不法所得53萬元，全案可上訴。
根據判決指出，邱男於2020年間透過友人介紹認識A女，當時A女正因父親遺產問題欲對胞弟提告偽造文書。邱男明知自己未領有律師證書、不得辦理訴訟事件，卻在A女及他人稱呼其為「邱律師」時不予否認或解釋，並吹噓自己訴訟成功經驗豐富。
此外，邱男利用A女心急如焚且法律知識不足的情況，開價13萬元包辦官司，A女信以為真，分兩次將款項匯入邱男帳戶。邱男雖於同年4月底撰寫刑事告訴狀並遞交至新竹地檢署，但因「無牌」無法見光陪同出庭，每當開庭時便謊稱「臨時有事」，再找來不知情的正牌律師代打。
官司遭檢方不起訴後，邱男不僅未收手，反而對A女稱可聲請再議尋求翻案，又編織「假扣押」謊言，誆稱需要50萬元擔保金才能扣押其胞弟財產，這筆錢進入邱男口袋後，根本沒有進到法院戶頭，而是被他拿去私自抵債、挪作他用。直到A女發現所有官司全敗，且根本沒有假扣押紀錄，才驚覺邱男無律師資格，憤而報警揭發這場長達一年的騙局。
法庭上，邱男辯稱自己只是介紹人、收3萬元走路工，完全沒介入訴訟過程，其餘款項都是債務抵扣，還反指是A女欠他錢。然而，法官查看LINE對話紀錄，發現邱男對訴訟策略指手畫腳，且在被稱呼「邱律師」時默認，認為邱男所辯均與卷內所存事證相左，顯為臨訟卸責之詞。
新竹地院審理認為，邱男明知無律師證書卻非法辦理訴訟，利用A女對法律認識不足的情況進行斂財，侵害A女財產，更增添整體社會對司法產生不信任的風險，考量他矢口否認犯行、未與A女和解或賠償，態度不佳，最終依詐欺取財罪判刑1年8月，並沒收53萬元犯罪所得。
