砸64.7億元回購庫藏股完畢 均價顯示大立光力挺2400元防線

今日台股慘綠，大立光加速回購庫藏股，今日大立光宣布，267萬股庫藏股已經全部實施完畢，只花了一個半月，共花費64.74億元、平均單價為2424.82元，單次買回最高平均價格則為2559元。這也代表，以目前大立光的獲利能力來說，大股東認為大立光2400元以下就是受委屈，而散戶們敢不敢在大立光一跌破2400元就進場，仍是考驗股民的智慧與大盤的資金動能。

上週台股先大漲、後大跌，不過不影響大立光買回庫藏股的規劃，上週每一個交易日大立光都有買回庫藏股，到了上週五（30日），庫藏股的達成率已經來到91％，大立光今日又公告買回24萬股、平均單價為2372.83元，終於將267萬股的庫藏股百分之百買好買滿，比先前公布的庫藏股截止日2月11日早了七個交易日。

不過今日大立光受到大盤不振拖累，以今日大立光成交量約近770張來說，大立光買回庫藏股就佔了3成的成交量，不過大立光今日股價仍下跌2.28％、收在2355元。



