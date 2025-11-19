砸7萬學鍍膜竟誤入「割韭菜說明會」！「他」慘遭社會無情鐵拳暴擊

財經中心／師瑞德報導

27歲溫先生誤信臉書一頁式廣告，砸下近7萬報名「居家鍍膜技術課程」，結果只學到產品介紹，案源全無、錢也飛了。如今他轉向兼差接案，從百貨臨時工到理貨、外送樣樣做，收入反而比正職還穩。他說：「鍍膜沒學會，但我終於學會，賺錢要靠自己，夢想不能用刷卡換。」（圖／XXX提供）

27歲的溫先生，原本是個努力生活的居家清潔師傅，對人生沒什麼非分之想，只想多學點東西、養活自己。某天他在滑臉書時，看到一頁式廣告大大寫著：「居家鍍膜技術，藍海商機，一人一機月入十萬！」內文還保證這是一門還沒被搶飽的新技能，從業人數少、接案無上限。更吸引他的是，只要600元報名費就能參加說明會，「這不是在賺，是在幫你啊！」

他當下心想：「哇，600元學門技術，拚一下沒差。」沒想到，真正的「學費」在後面。

一到現場，氣氛堪比直銷大會，講師猛灌雞湯、畫未來藍圖，幾個鐘頭後，他就刷卡繳了近6萬元報名費。原本以為可以學到居家鍍膜的「職人級」技術，結果課程根本只是產品介紹，還強調「只要會用這幾款清潔劑，就能出來創業」。

更扯的是，承諾的「大量案源」根本沒影子。問老師怎麼接案，對方竟說：「我們不是媒合平台，你要自己去拓展市場。」這時他才驚覺：「我學的不是技能，是社會的殘酷。」

損失近7萬 最後還得花8000元加入自救會提告

受騙的不只他一人。他在網路上聯絡到其他學員，大家也都抱著「想學新技能」的心情來上課，結果卻學到一肚子委屈。幾十人決定組成自救會、集體提告，沒想到還要再繳8000元的律師費。

總計下來，溫先生為了這場「說明會」，噴了快7萬元，至今沒接到一單工作，也沒見到半個「鍍膜客戶」，「那時真的心灰意冷，感覺被騙得不只錢，連自信都被剝走了。」

但溫先生不是被騙完就躺平。他很快決定轉向：「好，我再也不信什麼神話故事了，先找個能領現的工作再說。」

靠「零工兼差」站穩腳步 收入比正職還穩定！

他開始嘗試各種兼差工作，從百貨展場支援、倉儲理貨、活動臨時人力、餐飲服務，到快閃市集搬運工，只要能領現、有班做，他就接。

「最爽的一次是去百貨臨時展場，一天領2400，還包便當！」他笑說，這比他以前做清潔時的時薪還高，重點是沒有被話術綁架，也不用聽一堆空話。兼差生活讓他重拾掌控感，也學會一件事：「賺錢很難，但別再讓人用賺錢當藉口來騙你。」

3成3上班族兼差中、期望月加薪14720元！

根據1111人力銀行的「零工經濟崛起－兼差打工調查」，有33%的上班族目前正在兼差，比去年成長7%。還有超過45%的人曾經兼差或偶爾接案，顯示多數人已經不再只靠一份正職撐全家。

大家想要的是什麼？彈性、有現金收入、離家近、能快點上手的工作。最受歡迎的兼差類型也呼應這個趨勢，像是文書行政、作業員、理貨員、服務生、補習班助教、外送員等。

而多數上班族理想的兼差時薪是210元，遠高於明年基本時薪的196元，期望月收入增加約14720元。

有夢想沒關係，但別讓別人用你的夢來賺錢

溫先生的故事，可能正在發生在許多人的生活裡。你可能沒學鍍膜，但你也可能報了某個「三天學會剪輯賺爆」、「副業教練帶你月入十萬」的網路課程。當我們急著突破現狀時，最容易被人操弄。

而這也是為什麼兼差潮起之際，提醒自己更重要：「想多賺錢，不代表要放棄判斷力。」現在的生活並不容易。但生活不能等，更不能一錯再錯。溫先生說得好：「我不是學錯技能，是學到一課，以後再看到什麼『月收十萬』、『只剩今天報名』的廣告，直接關掉，連點都不想點。」

