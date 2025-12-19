砸7200萬英磅維修卻「賤賣」2000萬 英國海軍算盤這麼打的…

英國「堡壘號」船塢登陸艦。 圖：翻攝自 維基百科

[Newtalk新聞] 英國皇家海軍近年推動艦隊調整與預算緊縮，但近期對於兩艘兩棲作戰艦的相關決策引發國際關注。

據英國《每日電訊報》報導指出，英國工黨政府去年 11 月在艦艇重大升級改造計畫尚未完成期間，決定讓兩艘兩棲作戰艦「堡壘號」與「海神之子號」提前退役，其中「堡壘號」已出售給巴西。

報導指出，「堡壘號」的成交價格外界普遍傳出約為 2000 萬英鎊，並預計於明年前往巴西服役；至於「海神之子號」，目前仍處於逐步退役與封存狀態，後續是否出售，英國尚未拍板定案，但恐使原本有限的兩棲作戰能力出現明顯缺口。

據 X 帳號「Joe rich」指出，英國政府過去曾斥資約 7200 萬英鎊為相關軍艦進行翻修，如今卻在削減皇家海軍預算的壓力下，以遠低於整修成本的價格出售，引發外界質疑是否是「近乎賤賣的出清行為」。

保守黨對此痛批工黨政府浪費公帑，保守黨影子內閣國防大臣詹姆斯．卡特利奇直言，政府對外宣稱退役與出售艦艇是為了節省經費，實際結果卻是「堡壘號」在虧損狀態下出售，而「海神之子號」即便未出售，僅維持封存，每年仍須耗費納稅人 200 萬英鎊，國防部今年甚至出現 26 億英鎊的財政缺口。

不過，報導引述英國海軍內部消息人士指出，2000 萬英鎊的價格「明顯偏低」，若真以此金額出售，幾乎等同「白送」，但基於商業敏感性，該名人士拒絕透露實際成交金額。英國皇家海軍發言人也回應表示，基於商業因素，不會公開艦艇出售細節，且「海神之子號」的未來處置仍在評估中。

而據報導提到，巴西媒體今年 8 月曾報導，巴西正準備以約 2000 萬英鎊的價格與英方完成購艦合約，並有助於強化海軍戰力。

