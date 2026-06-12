砸8位數投資股票！蕭煌奇昔3天賠掉一棟房：看那數字好恐怖

蕭煌奇砸8位數投資股票。（圖／華納音樂提供）





金曲歌王蕭煌奇近期憑藉新專輯入圍金曲獎4大獎項，他過去曾透露每月光靠歌曲版稅就有多達10萬元的被動收入，名下還擁有多棟房產，收入相當驚人，此外他也砸下8位數投資股票，當沖、高價股都有涉略，甚至曾因為川普關稅政策重擊股市，在3天內就賠掉一棟房子。

蕭煌奇在疫情期間開始操作股票，他近日受訪時表示，婚後送老婆去上班後就開始看盤，前幾日也趁著股市下跌時趁機買了一些，「我什麼都玩，比較喜歡高價股」，更砸了8位數投資股票，對於投資頗有一番自己的心得。

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蕭煌奇入圍金曲4項大獎，將於9月19日在小巨蛋舉行演唱會。（圖／華納音樂提供）

蕭煌奇入圍金曲4項大獎，將於9月19日在小巨蛋舉行演唱會。（圖／華納音樂提供）

談及投資失利的經驗，蕭煌奇坦言，去年川普關稅政策重擊股市時股市連跌3天，自己也深受影響，「3天看那數字好恐怖，一棟房子已經不見。」他也藉此呼籲，投資股票外身上仍須留點現金，以備不時之需。

至於是否會幫老婆一起操盤，蕭煌奇則當場拒絕，笑說自己都叫老婆不要碰，只要負責坐收利潤就好，「一個人投資就好，兩個人意見不同會吵架。」面對即將到來的演唱會，蕭煌奇也表示，雖然有投資股市，但每個月還是有固定傷眼，「正財跟偏財都要賺，還是要存點退休金。」蕭煌奇將於9月19日再度登上台北小巨蛋，舉辦全新旗艦級個人巡迴演唱會「BRAVO」，門票將於6月17日中午12:00在寬宏售票系統正式全面開賣。

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