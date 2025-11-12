砸80歐元換蕭美琴IPAC演講 造謠男機場遭逮「好笑轉貼」：犯什麼法？

記者石明啟、林昱孜／台北報導

陳姓男子涉嫌造謠違反社維法，下機後立刻遭逮，他相當錯愕：「犯什麼法？」。（圖／記者石明啟攝影）

副總統蕭美琴日前應邀出席「對中政策跨國議會聯盟大會」，並在會中發表演說，但網路上卻出現貼文指稱台灣捐了80億歐元（約2800億新台幣促成此事；事後總統府澄澄清此事並報案，刑事局根據IP位址，約談盧男到案說明，另一名陳男返抵國門後下機被逮，他傻眼反問：「只是轉發好笑貼文，犯什麼法？」。

陳男表示，自己因為覺得反串文，相當好笑才會轉傳。（圖／記者石明啟攝影）

陳姓男子下機後，就立刻在機場被警方逮捕，因為他涉嫌散布不實貼文並留言稱「法國BBC報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」，已經違反社會秩序維護法；陳姓男子見到警方大動作逮人，以及守候在現場的媒體相當錯愕，當下第一時間反應：「我又不是殺人犯」。

陳男表示，自己只是單純看到脆上的文章內容，光是看到法國BBC報導就知道是反串文，只是覺得這東西太好笑必須轉發，「這是一個反串文有犯什麼法？我是覺得好笑才PO，現在連發自己覺得好笑文章，都不可以，台灣現在變成這樣」。

刑事局針對總統府報案調查，根據IP位址鎖定盧男、陳男，盧男已經到案說明，陳男發文時則人在國外，今（12）日抵台後，隨即在機場遭逮，後續將被依違反社會秩序維護法，移送台北地院簡易庭依法裁處。

