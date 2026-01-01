砸9億大巨蛋開唱完美落幕！ 蔡依林曝加場可能性

生活中心／李世宸、曾宸洛、SNG 台北報導

天后Jolin蔡依林唱完三場大巨蛋，耗資9億的表演完美畫下句點，原本健康有如「巧虎」的Jolin，坦言睡眠時間有點混亂，現在則想馬上預約SPA療程，至於接下來去哪裡開唱？蔡依林只說，看哪裡塞得下這麼多觀眾。

精神奕奕的天后Jolin蔡依林，一身輕便服裝現身，剛唱完包括跨年場３場大巨蛋，馬上曝光想做的第一件事。歌手蔡依林：「我下台馬上預約做一個SPA療程，去按摩，沒有啦，明天睡醒之後。」這次演唱會耗資9億，前置到舞台呈現都是精心設計，蔡依林更騎著馬和巨蟒現身，打造夢幻效果。歌手蔡依林：「最難達成？我覺得是Woman's Work的桌子，桌布常常會纏在我臉上，纏在我身上，然後黏在桌子旁邊，所以那個我們彩(排)滿久的，我最喜歡蛇，好開心好開心。」

這回甚至全體前往洛杉磯集訓長達一個月，為演唱會下足苦工，過去蔡依林巧虎等級的規律作息也被打亂。歌手蔡依林：「現在睡眠時間有點混亂，真的很希望可以五點開始唱，彩排的狀況，不是每一天都是很順利，像是一個對自己也很驕傲的父母，小孩子長大的那種感覺。」





演唱會叫好叫座，也被粉絲敲碗下一場在哪裡？有機會到高雄嗎？歌手蔡依林：「高雄好像也有問過，不知道欸，時間就是沒有搭起來，(歌迷都敲碗加場)喔，看哪裡場地適合，塞下這麼大的東西。」受訪現場Jolin也小跳一段，感覺意猶未盡，2026也要繼續帶給粉絲，更多驚喜。





