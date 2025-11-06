砸96億建置無人機反制系統挨轟落伍 顧立雄回應了

針對軍方統一採購「可攜式無人機反制系統」配置在陸海空及資通電軍，遭立委質疑未顧及各軍種不同需求、難以提升防禦力。顧立雄只低調回應都還在建案中、細節不便透露。（圖：張柏仲攝）

軍方透露將耗資96億特別預算、採購採購635套「可攜式無人機反制系統」，分別配置在陸海空及資通電軍，遭立委質疑未顧及各軍種不同需求、難以有效提升防禦力。國防部長顧立雄只回應還在建案中、細節不便透露。（張柏仲報導）

國防部3日公布將動支超過96億特別預算、採購635套「可攜式無人機反制系統」，陸軍預計將接裝242套、海軍213套、空軍72套、資通電軍108套，能配備在車載或船艦等各型載具運用，被動偵測範圍4公里、全天候反制範圍2公里以上，還必須具備接管或仿真、干擾等功能，並由1到2人在15分鐘內完成架設。卻遭綠委王定宇批評並未考量不同軍種和單位都會有不同的需求，質疑像這樣單一規格、落伍規格的採購方式，不但預算可能形同丟在水裡，防禦力也無法及時提升。對此，顧立雄只簡短回應，表示這些都還在建案當中，細節此時他不便透露。

美國紐約時報專欄作家佛里曼（Thomas Friedman）在遠見高峰會上透過視訊表示，那種可以確信美國總統會支持台灣的日子，已經一去不復返了；還建議台灣應該採行刺蝟與低調的雙重策略。對此，顧立雄則表示：佛里曼提到台灣應該要發展經濟、科技，讓自己成為一個不可或缺的角色，事實上，我們也正朝向這個方向來努力。就安全議題而言，台美之間都有共識：台灣必須強化自我防衛能力；美國不但協助台灣強化自我防衛能力，也同時串連印太周邊這些理念相近國家設法共同提升集體嚇阻能力，以實力來確保和平，顧立雄說這仍然是美國不變的政策方向。