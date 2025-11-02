硫化氫濃度超標！北投溫泉池2工人慘亡 勞檢出爐勒令停工
記者楊忠翰／台北報導
台北市北投驚傳工安意外，2日上午10時49分，1男1女正在打掃溫泉路巷內民宅溫泉池時，疑因硫化氫濃度過高，2人昏迷倒臥在水深50公分的池中，警消獲報後趕抵現場，這對男女已無生命跡象，經送往榮總醫院搶救後宣告不治；北市勞動局派員勞檢後發現，蓄水池入口硫化氫濃度為32.3PPM，已超過容許濃度10PPM，目前已勒令現場停工。
警消初步了解，2名死者為清潔工人，今天上午負責清洗溫泉蓄水池，卻雙雙暈倒在池中；警消迅速趕抵現場，先洩光池中全部泉水，再利用抽風機進行換氣，待琉化氫數值降為85ppm後，消防人員才得以入內救援。
警方調查，其中1名工人為42歲的雲姓女子，另1人則是54歲的謝姓男子，2人分別在下午1時4分及15分宣告不治，全案已報請檢方相驗，並通報台北市勞動檢查處進行勘查採證，藉以釐清事故過程及原因。
北市勞檢處表示，本處接獲通報後，立刻派員前往稽查，溫泉池已於週五排水，今天進行清洗淤泥工作，2名工人打掃時，疑似產生硫化氫釀禍，勞檢員在蓄水池入口測得硫化氫濃度為32.3PPM，已超過容許濃度10PPM，目前已勒令現場停工，並要求業者提出復工計畫，送交本處審查合格後始能復工。
勞檢處長何洪丞表示，現場為局限空間，根據職業安全衛生法令，業者應訂局限空間作業危害防止計畫、缺氧危害作業標準作業程序，並於作業前實施檢查；業者還須針對勞工實施缺氧作業必要的安全衛生教育訓練，同時設置缺氧作業主管，在場從事監督作業。
除此之外，勞工進入局限空間作業時，應實施通風換氣及氣體偵測，確認空氣中氧氣及有害氣體濃度，例如硫化氫容許濃度應低於為10PPM以下，並準備適當數量的呼吸防護具，並交付勞工確實配戴使用，勞檢處亦將針對溫泉業者及清潔廠商，強化局限空間作業預防教育訓練。
疑「硫化氫」數值過高 2工人清理溫泉蓄水池昏倒喪命
台北市北投區溫泉路一處私人別墅，今（2）日上午發生一起疑似硫化氫中毒意外。業者因蓄水池遭淤泥堵住，委託外包廠商前往清理，未料兩名清潔員在作業過程中相繼昏倒，失去生命跡象。疑「硫化氫」數值過高 2人中毒台視新聞網 ・ 9 小時前
是巧合還是奇蹟？消防隊員執行搜救任務陷入瓶頸時，資深人員常找當地土地公「幫忙」。2015年復興航空班機自台北市松山機場起飛隨即在基隆河墜毀，當時動員台北市、新北市消防隊員前往搜救，成功救回15名生還者。但搜索8天都未找到最後一名罹難者，現場指揮官、時任新北市消防局第六大隊副大隊長蔡志鴻決定帶隊前往當自由時報 ・ 16 小時前
北投高級別墅傳命案！ 2工人清溫泉蓄水池亡 現場「硫化氫濃度200ppm」
社會中心／馬聖傑、郭文海 台北報導台北市北投區，溫泉路上的某棟高級別墅，今天（週日）驚傳命案！兩名工人受委託，前往別墅清理溫泉蓄水池。管家發現，兩名工人突然沒動靜，前往查看，兩人已經暈倒，甚至失去生命跡象，送醫後不治！消防人員當時入內搶救，發現室內〝硫化氫〞濃度嚴重超標，推測兩名工人吸入過多硫化氫，中毒身亡。消防人員到場，將工人抬上擔架，兩人身上都是白色的淤泥，已經失去生命跡象。救護人員趕緊裝上自動心肺復甦機，與時間搶命，將人送上救護車，前往醫院。民視記者馬聖傑：「被救出來這兩名工人，當時就是來到北投區溫泉路，這一處高級別墅，來清溫泉的蓄水池，沒想到清到一半兩人都暈倒了，被管家發現的時候，已經失去生命跡象。」北投高級別墅傳命案！ 2工人清溫泉蓄水池亡 現場「硫化氫濃度200ppm」。（圖／民視新聞）事發就在台北北投區，溫泉路上這處高級別墅，地面上還殘留救護人員救人時，殘留的淤泥痕跡。2號早上9點多，54歲的謝姓男子與42歲的雲姓女子，來這處私人別墅，要清溫泉蓄水池被淤泥賭注的水管，兩人10點40分，再度進入蓄水池後，短短5分鐘之後，就沒了動靜！管家入內察看，才驚覺兩人已暈倒，送醫仍宣告不治。附近里長：「拉上來其實全身，已經應該都中毒了，溫泉泥已經染得全身都是衣服也都是，下去（蓄水池）一定整個人都是白的。」工人清溫泉蓄水池，怎麼清到命都沒了？消防人員在現場，使用探測器監測，警示器不斷鳴叫，發現室內硫化氫濃度達200ppm，兩名工人疑似吸入過量硫化氫，因此中毒身亡。消防人員入內搜救時，得先用抽風機換氣，等到硫化氫濃度降低後，才順利將人抬出！面對這狀況，附近里長坦言見怪不怪。北投高級別墅傳命案！ 2工人清溫泉蓄水池亡 現場「硫化氫濃度200ppm」。（圖／民視新聞）附近里長vs.記者：「（清溫泉清到暈倒），（你第一次聽說嗎）沒有，聲源：附近里長，還是要給我們民間廠商，聲源：附近里長，要有一點專業的知識，聲源：附近里長，之前溫泉路另外一件，聲源：附近里長，（工人）下去死在裡面，聲源：附近里長，因為沼氣氫氣吸太多了。」管家製作筆錄時表示，在這處別墅服務六年，頭一回發生硫化氫中毒事件！詳細死因，還有待相驗釐清。原文出處：北投高級別墅傳命案！ 2工人清溫泉蓄水池亡 現場「硫化氫濃度200ppm」 更多民視新聞報導高雄男車禍變植物人！老婆竟「離奇懷3胎」 還登記成婚生子女人夫加班竟「激戰女同事」！妻驚見極樂畫面怒喊告噁男約少女「土地公廟激戰」下場慘了！竟躲公廁性交 判決曝光民視影音 ・ 6 小時前