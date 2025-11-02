硫化氫濃度超標！北投溫泉池2工人慘亡 勞檢出爐勒令停工

記者楊忠翰／台北報導

北市一對男女在清掃溫泉池時暈倒命危送醫急救。（圖／翻攝畫面）

台北市北投驚傳工安意外，2日上午10時49分，1男1女正在打掃溫泉路巷內民宅溫泉池時，疑因硫化氫濃度過高，2人昏迷倒臥在水深50公分的池中，警消獲報後趕抵現場，這對男女已無生命跡象，經送往榮總醫院搶救後宣告不治；北市勞動局派員勞檢後發現，蓄水池入口硫化氫濃度為32.3PPM，已超過容許濃度10PPM，目前已勒令現場停工。

警消初步了解，2名死者為清潔工人，今天上午負責清洗溫泉蓄水池，卻雙雙暈倒在池中；警消迅速趕抵現場，先洩光池中全部泉水，再利用抽風機進行換氣，待琉化氫數值降為85ppm後，消防人員才得以入內救援。

廣告 廣告

警方調查，其中1名工人為42歲的雲姓女子，另1人則是54歲的謝姓男子，2人分別在下午1時4分及15分宣告不治，全案已報請檢方相驗，並通報台北市勞動檢查處進行勘查採證，藉以釐清事故過程及原因。

北市勞檢處表示，本處接獲通報後，立刻派員前往稽查，溫泉池已於週五排水，今天進行清洗淤泥工作，2名工人打掃時，疑似產生硫化氫釀禍，勞檢員在蓄水池入口測得硫化氫濃度為32.3PPM，已超過容許濃度10PPM，目前已勒令現場停工，並要求業者提出復工計畫，送交本處審查合格後始能復工。

勞檢處長何洪丞表示，現場為局限空間，根據職業安全衛生法令，業者應訂局限空間作業危害防止計畫、缺氧危害作業標準作業程序，並於作業前實施檢查；業者還須針對勞工實施缺氧作業必要的安全衛生教育訓練，同時設置缺氧作業主管，在場從事監督作業。

除此之外，勞工進入局限空間作業時，應實施通風換氣及氣體偵測，確認空氣中氧氣及有害氣體濃度，例如硫化氫容許濃度應低於為10PPM以下，並準備適當數量的呼吸防護具，並交付勞工確實配戴使用，勞檢處亦將針對溫泉業者及清潔廠商，強化局限空間作業預防教育訓練。

更多三立新聞網報導

隨身攜帶密錄器！郵局偷拍妙齡女裙底風光 色男遭判4月徒刑

工作到一半沒聲音！2清潔工掃溫泉池中毒亡 民宅管家稱6年來首例

硫化氫濃度超標！打掃溫泉池突暈倒昏迷 男女清潔工送醫不治

不滿店員態度差！兩度大鬧西門町髮廊 法籍男手指戳臉、菸蒂燙客

