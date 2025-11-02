硫化氫超標！ 北投溫泉池2名工人不治 勞檢處令現場停工

北投區溫泉路今（2）上午傳出意外，2名清潔工人疑似在清洗溫泉蓄水池時暈倒，送醫搶救後還是宣告不治。此為示意圖，非案發溫泉池。（示意圖：Motion Elements）

台北市北投區溫泉路今（2）日上午傳出意外，2名清潔工人疑似在清洗溫泉蓄水池時暈倒，倒臥在溫泉池中，失去意識。送醫搶救後，2人還是宣告不治。北市勞檢處表示，現場為私人招待所，前往查檢發現，水池入口測量硫化氫的濃度超標，目前已經要求現場停工！

勞檢處今透過新聞稿回應，經派員到場調查了解，現場為未對外開放營業的私人招待所，這次清洗溫泉池於10月31日進行排水、11月1日未進水，今天進行淤泥清洗，期間2名工人疑似清洗淤泥時產生硫化氫，勞檢處於水池入口測量硫化氫濃度為32.3 PPM，超過容許濃度10 PPM，已令現場停工，並要求事業單位須提出復工計畫，審查合格後，才准其復工。

這起事故源於，該私人招待所的管家委託清潔公司協助清理溫泉蓄水池，這2名工人，分別是54歲謝姓男子、42歲雲姓女子，管家發現2人倒臥池中無回應，緊急報案，救護人員獲報到場時，2人都已沒有呼吸心跳，緊急送往台北榮總急救，還是宣告不治。全案後續將報請檢方相驗，釐清2人死因。詳細事發原因跟經過，有待調查釐清。

勞檢處表示，由於時序即將入冬，北投、行義路等處溫泉陸續進行儲池清潔作業，勞檢處也將針對溫泉業者及清潔廠商，強化局限空間作業預防教育訓練。