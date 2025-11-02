硫化氫超標 清溫泉池2人喪命1／清理北投溫泉池出意外 兩清潔工意外中毒亡

台北市北投區一處民宅上午傳出雙屍命案，兩名溫泉清潔人員在清理溫泉蓄水池時疑似吸入過多硫化氫中毒，昏倒在室內，等到管家發現時報警救人都已經失去生命跡象，緊急送台北榮總仍不治身亡。北市勞動局下午前往勞檢，發現水池入口測量硫化氫濃度爆表，目前已令現場停工。

出動自動心肺復甦機，但已經失去呼吸心跳的患者依舊沒任何反應，仔細看一旁還備有空擔架，因為他的同事還在等待救援，踩著階梯一步步緩慢下來，好幾名消防人員合力將獲救的清潔員送下樓，仔細看不只清潔員腳底，就連入內搶救的消防人員腿部也全沾上白色泥漿。

附近里長：「因為有那個溫泉泥有沒有，已經染得全身都是了，連衣服也都是了啊，已經看不到原本的膚色了，那個下去一定整個人都是白的啦」。原來兩名死者是受聘到私人民宅中清理溫泉蓄水池底部泥濘時疑似不小心中毒喪命，送醫仍宣告不治，警消進入民宅搶救時發現，兩名清潔員倒臥在密閉的溫泉蓄水池中，而現場硫化氫濃度高達200ppm，與標準值相差了整整20倍。

事發在北投區溫泉路上這家2層樓的私人民宅，屋主長期不住這裡，但會提供給朋友借住，平常委託管家打掃修繕，日前發現馬達阻塞，導致溫泉抽不上來，蓄水池底部有大量積淤，聯繫曾合作過的清潔公司，找來兩名有密閉空間清潔執照的清潔員進入蓄水池清理，上午9:10左右到場，搬運器材設備入內開工，一個多小時後獨自在蓄水池內部的女清潔員沒了回應，男同事進去查看後也沒有出來，一旁監工的管家見狀立刻報警。

對於2名員工中毒身亡，清潔公司緊急到場了解，但低調不願多作回應，只是具有專業背景的清潔工怎麼會在工作中喪命，是否少了哪個重要環節，有關單位也已經開始著手調查。

鏡新聞已上架86台，若無法收看，請洽詢當地系統台。





