硫化氫超標 清溫泉池2人喪命2／恐怖硫化氫奪命！達一定濃度麻痺嗅覺抑制呼吸

清洗溫泉池底一定要特別注意有沒有通風，或是配戴防毒面罩，避免硫化氫中毒。（示意圖，資料畫面）

北投工人清洗溫泉蓄池，結果吸入過多硫化氫中毒死亡，過去在台灣或日本都發生好幾次硫化氫中毒意外，硫化氫是有毒氣體，低濃度時尚無毒害，會聞到臭蛋白味，但若達200ppm會麻痺嗅覺神經，讓你聞不到味道此時最危險，不知不覺吸入更多，加上硫化氫大多蓄積在池底，清洗工人翻攪後，氣體瞬間釋放，若沒通風又沒戴面罩，很容易致人於死。

日本福島市高湯溫泉以硫磺泉聞名，今年2月才發生3名飯店人員進入山區進行溫泉源泉管理，結果吸入過量的有毒氣體硫化氫，倒臥雪地，全數罹難，原來因為溫泉水本身就含有硫化物，一攪動池底，大量氣體就會瞬間釋放。

法醫高大成：「硫化物比較重，它會沉在底下比較低的地方，清洗工人一攪動底下，硫化氫都起來，硫化物濃度在下面是非常高的濃度，一般來說超過1000ppm」。

硫化氫最常見的暴露地點在地下溫泉，下水道，汙水池，它是一種有毒氣體，濃度在50ppm時還能聞到臭蛋白味，會刺激眼睛跟呼吸道，達到200ppm會麻痺嗅覺神經，聞不到味道，這時候最危險，會不知不覺持續吸入，超過500ppm，十幾分鐘就會昏迷，1小時內死亡，若800ppm以上，5分鐘致死，相當可怕。

法醫高大成：「低濃度反而有臭雞蛋味，高濃度都沒味道，所以聞到沒味道，反而你要覺得危險，大部分都會造成氧氣不足，缺氧窒息死亡」。

因此在清洗溫泉池底一定要特別注意有沒有通風，或是配戴防毒面罩，盡量留一人在外看守，一但覺得頭暈噁心，立即撤離，沒聞到味道必須提高警覺，因為只要濃度到達一定程度，會讓人置身於險境而不自知。





