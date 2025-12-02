「硬上母雞以為找到真愛」珍稀藍腹鷴暴衝農場 嘉義現超獵奇畫面！網笑翻：新品種藍腹肌

嘉義農場拍下藍腹鷴緊盯母雞的罕見畫面，求偶叫聲不斷，讓業者哭笑不得。（翻攝自臉書/築夢森居）

嘉義縣中埔鄉近日出現意想不到的生態場面。當地農場拍下台灣特有種藍腹鷴雄鳥緊跟著一隻母雞、甚至發出求偶叫聲的罕見行為，宛如「跨物種追愛」。業者驚訝之餘，也指出這顯示當地生態環境良好，藍腹鷴現蹤頻率逐年提升。

位於嘉義中埔鄉深坑村的「築夢森居」生態農場近來捕捉到一隻藍腹鷴雄鳥在農場四處徘徊，見到棕色母雞後竟一路跟隨，並不時發出急促叫聲，行為疑似求偶。業者透過影像記錄這段罕見互動，形容情況既意外又有些逗趣。

「藍腹鷴追母雞」是求偶行為？台灣特有種生態習性引發討論

藍腹鷴又被稱為「台灣山雞」，為台灣特有種及二級珍貴稀有保育類。專家表示，雄鳥具有明顯的金屬藍光羽色、背部白羽與紅色羽毛點綴，外觀亮眼；雌鳥則呈紅棕色並帶斑紋，易與雞類的羽色混淆。

因此該隻藍腹鷴可能因視覺誤判，將母雞當成同類雌鳥，才會不斷靠近並展現追逐行為。實際上兩者屬於不同科屬，並無法交配或產下後代。

為何藍腹鷴會現身農村？保育、生態環境成關鍵

藍腹鷴主要棲息於海拔約300至2,300公尺的闊葉林，與人類活動空間較有距離。業者提到近年因保育觀念提升，以及周邊環境維護良好，藍腹鷴出現在農村的機會明顯增加。他笑稱：「連二級珍貴稀有保育的藍腹鷴都來欺負我們家的雞囉！希望以後到處都能看到他的蹤跡」

相關影像曝光後，引發網友熱烈討論：「哇…產下新品種，藍腹肌」「雞不擇食」「哎呦喂呀！前所未聞,眼見為憑」「這被雞姦應該申請國賠」「真正的‘雞’奸😂」

