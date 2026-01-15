硬中有軟、軟中帶硬：從宋濤新年寄語解析大陸對臺政策的雙軌邏輯
柳金財 / 佛光大學公共行政與國際事務學系副教授
中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤於2026年第1期《兩岸關係》雜誌，發表新年寄語〈攜手奮進 共創福祉〉，鋪陳大陸當局新一年對臺政策論述及路線。通篇看似延續既有論述，但在措辭強度、政策序列與訊號釋放上，已凸顯中共對臺戰略正進入一個「高壓常態化、融合制度化」的新階段。
概而言之，大陸對臺政策已不再是在融合發展或武力威懾雙主軸之間擺盪；而是同步推進「硬的更硬、軟的更軟」的雙軌操作，前者是反獨促統，後者是融合促統。
一、軍事威懾升高：從選項變成前提條件
宋濤在寄語中回顧2025年多項對臺軍事與法制作為，包括「反分裂國家法」實施20週年座談會、「海峽雷霆-2025A」與「正義使命-2025」系列軍事演練。宣稱反分裂國家法及懲獨22條，對臺獨祭出法律戰；軍事演習意圖則是宣示不會承諾放棄武力解決臺灣問題。無論是法律戰及軍事戰，皆明確宣示將「堅決懲治臺獨頑固分子」，維護國家主權與領土完整。
這類表述已不再是單純的政治警告，而是一種制度化的軍事威懾的宣告。大陸當局要傳達的訊息，並非「即將動武」，而是具有「動武能力與意志已成為既定存在」。換言之，兩岸軍事力量已嚴重失衡，兩岸互動的結構性前提兩岸呈現不對稱戰力。兩岸軍力對比，大陸全球坐三望二、臺灣約全球排名二二；且大陸軍費支出約臺灣二十倍，兩岸軍力呈現不對稱結構。
大陸軍事威懾的真正目標，其實並非一般臺灣社會，然而卻可能增加臺灣民眾敵意。主要針對三個對象：一、民進黨政府體制內和外任何試圖推動法理臺獨，或國際化臺灣問題的行為者；二、美日等外部勢力對臺安全承諾的可信度及不確定性爭論，已激發臺灣社會存在倚美論或疑美論紛爭；三、臺灣社會對「戰爭是否真會發生」的心理判斷改變，最近民調顯示幾乎超過半數民眾認為戰爭爆發可能性越來越大，然而願意為臺灣而戰比例僅約25%。
二、兩岸融合交流政策深化：以交流對沖對抗
然而，與強硬的軍事高壓路線並行的，是另一條懷柔融合漸進策略，其戰略目的的「融合促統」。宋濤在寄語中多次提及2025年臺胞、臺青與「首來族」赴陸人數成長，並強調大陸持續為臺灣民眾提供往來便利，舉辦多元交流活動。這顯示大陸並未因政治對立而放棄兩岸社會層面的互動，反而更加積極地經營非政治管道，意在兩岸和平發展及融合促統。
兩岸融合政策的核心並非僅存在單純「交流善意」，例如大陸頒布31條、26條、22條及台辦11條，皆屬於兩岸融合途徑一環。透過長期接觸，逐步降低臺灣社會對大陸的陌生感與風險感、敵意，並在經濟、就業、生活層面累積依賴關係，給予臺灣民眾同等待遇。例如建設福建成為兩岸融合示範區，建立新四通、金廈及福馬同城化及一日生活圈。從兩岸融合交流中，培養民族認同、文化認同及經濟紐帶關聯性。
三、「反獨促統」與「融合促統」的分進合擊策略
宋濤寄語中同時出現「反對臺獨分裂」與「支持島內愛國統一力量」兩條主線，顯示大陸已將「統一進程」拆解為不同層次、不同對象的政策組合。對民進黨政府及明確主張臺獨的政治力量，大陸採取的是「反獨促統」路線，以法律戰、軍事戰與外交戰，形成寒蟬效應、威懾作用及孤立排擠效果，在國際建構一中體制及形成反獨統一戰線，壓制臺獨發展。
但對非敵對的臺灣社會群體，則透過「融合促統」方式，試圖擴大可合作、可對話的對象。這種策略的關鍵，不在於說服臺灣立即接受統一，而在於逐步削弱「全面對抗北京」在臺灣社會正當性，形成一種結構性驅動力，促使兩岸發展朝向融合促統、融合漸統目標。
四、兩岸對話可以談，但前提不容模糊
宋濤再次強調，兩岸政治對話必須建立在「一個中國原則」與「九二共識」之上。這顯示大陸在政治底線上，毫無鬆動空間。至於民進黨從蔡英文到賴清德主政，皆不承認一中原則及九二共識，蔡英文尚提九二會談精神、九二歷史事實及九二共同認知，作為替代方案；賴清德則全然否定之，甚至更標籤化九二共識等同一國兩制，如此將藍白聯盟推向中共在地協力者、同路人。
值得注意的是，兩岸對話對象的表述出現明顯擴張，從過往聚焦政黨，延伸至「政治團體、各界有識之士」。這反映大陸正在降低「對話形式」的政治成本，嘗試透過多層次接觸，繞過民進黨政府僵化兩岸政策。對臺灣而言，這既是壓力，也是考驗：任何形式的接觸，都可能被大陸納入「政治對話」的敘事架構中。
五、反干涉與反國際化：對外戰線的核心
宋寄語中特別強調反對「外來干涉」，並重申聯大第2758號決議的權威，顯示大陸將持續把臺灣問題界定為內政問題，嚴防臺灣問題國際化；同時運用其所建構國際社會一中體制，制約臺灣國際活動空間。兩岸在無九二共識政治前提下，不可能如馬英九主政下外交休兵，仍擁有22個邦交國，且能參與國際民航組織、國際刑警組織及世界衛生組織年會。在無九二共識前提下，臺灣僅剩12個邦交國及無法參與前述三個國際組織年會。
中共通過聯合國2758決議闡釋中國代表權一解決，駁斥臺灣地位未定論說法及反對臺灣呼籲有意義參與國際組織。這不僅是對美日傳出政治訊號，也是對臺灣外交空間的結構性壓縮。任何試圖以民主、人權或安全為理由爭取國際支持的行動，都將被中共視為「分裂行為的延伸」，臺灣問題被界定為內國化、內政化性質而非國際化，具有排除外部勢力干涉作用。
六、民族敘事：為統一鋪設同屬中華民族基礎
宋濤透過抗戰勝利80週年與近來習近平的相關談話，反覆強調兩岸具有相同歷史文化血緣，兩岸同屬中華民族，試圖以共同歷史記憶與民族認同，為政治統一提供兩岸民族主義情感的正當性。這種中華文化論及中華民族論，正是大陸採取「先情感（兩岸一家親、同屬中華民族及中國人）整合、後制度（兩制臺灣方案）安排」的長期布局。
然而，賴清德否認兩岸同屬中華民族，不接受中國人認同；反而一再倡議臺灣主體性、閩南話為臺灣話及臺灣人認同，就職演說、國慶演說談中華民國次數低於臺灣；兩次元旦演說詞，完全凸顯臺灣政治圖騰，欠缺中華民國及中國元素認同。就此而論，在賴主政下兩岸社會恐將陷入中華民族與臺灣主體性、中國認同及臺灣認同更激烈爭辯。
整體而言，宋濤的新年寄語並未帶來兩岸政策新意或突出之處，而是清楚揭示大陸對臺策略的未來樣貌：軍事威懾將成為一種新常態，融合政策將持續吸納臺灣社會各階層，九二共識作為重啟兩岸對話的政治前提不變。民進黨政府試圖繞過九二共識，期能兩岸重啟對話，不啻是緣木求魚。■
其他人也在看
陳亭妃初選勝出！ 學者驚：她跟在地民代決裂、整合難度很大
民進黨台南市長初選結果今天（15日）出爐，立委陳亭妃在民調中勝出，國民黨台南市長參選人謝龍介隨即在社群平台祝賀這位「可敬的對手」，表示將進行一場光明正大的選戰。崑山科技大學教授丁仁方對此結果大感意外，他指出陳亭妃與總統賴清德長期不合的傳聞未見轉圜跡象，初選期間又與民進黨地方4名立委及20多名市議員決裂，未來黨內整合難度相當大。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 88
黃國昌慘了！質疑對美軍購僅3千億 卓榮泰下令國防部「做這事」
即時中心／黃于庭報導民眾黨主席黃國昌近日閃電訪美，表示要談關稅及國防特別預算等議題；而他返國後召開記者會，宣稱1.25兆預算當中，5項軍購案僅3000多億，其餘項目不涉及軍事採購，引發外界議論。對此，行政院長卓榮泰今（15）日下令，針對近期外界及特定人士不符合事實的發言，國防部必須積極澄清，並與朝野各黨團進行說明。關於中央政府總預算及「強化防禦韌性不對稱戰力採購計劃特別條例」，卓榮泰今日於行政院會表示，至今仍無法在立法院順利付委審查，前幾週院會針對預算無法付委造成的影響，以及實質上的妨礙，已經做了相當多說明。卓榮泰進一步補充，這當中包括國防部752億新增計畫、新興計畫未能執行的部分，為因應國際情勢發展及中共機艦無端侵擾，此時此刻強化防衛韌性，是維護國家安全的必要方式，國防部所提軍購特別條例及預算，正是因應該情勢發展。「請國防部積極透過各種方式，與朝野各黨團進行必要說明」，卓榮泰強調，外界、特定人士以故意或不符合事實的發言，也必須即時澄清、清楚說明，才不會阻礙國家安全，造成親痛仇快的不良後果，請國防部積極向外界說明。原文出處：快新聞／黃國昌慘了！質疑對美軍購僅3千億 卓榮泰下令國防部「做這事」 更多民視新聞報導黃國昌還在滑手機？召開黨團協商「不在籍投票」不聽中選會說明陳亭妃無懼「6戰」謝龍介！霸氣喊：女生不是好惹的北捷攻擊案張文獲不起訴 北檢曝「犯罪動機」民視影音 ・ 15 小時前 ・ 146
力挺林俊憲卻未翻盤！黃偉哲第一時間表態
[NOWnews今日新聞]民進黨台南市長初選結果今（15）日正式出爐，立委陳亭妃以2.69%的些微差距勝出，擊敗同黨對手林俊憲，確定代表綠營出戰2026台南市長選舉，未來將與國民黨立委謝龍介正面交鋒。...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前 ・ 59
黃國昌返台記者會「一度語塞」：我怕太直接就講出來
黃國昌返台記者會「一度語塞」：我怕太直接就講出來EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 533
陳亭妃打一場必敗的仗？ 董智森：台南不是票多的贏喔
民進黨台南市長初選民調結果將在15日出爐，參選的立委陳亭妃14日呼籲大家好好休息，等待中央黨部開封民調資料。媒體人董智森質疑這次初選機制，認為即使陳亭妃票數領先，也不代表一定能出線，並指出反賴清德的民意其實超乎外界想像。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 212
蔡易餘出線！王育敏喊「成功不必在我」 國民黨擬推奇兵選嘉義縣長
民進黨14日公布2026年嘉義縣長初選民調結果，立委蔡易餘勝出，預計下周中常會正式提名。國民黨方面則傳出將採取「在野大聯盟」策略推出奇兵，2022年曾角逐縣長失利的立委王育敏表態「成功不必在我」，願意讓賢支持最有勝選機會的人選。國民黨組發會主委李哲華透露，目前已接觸好幾位在野人士，將加快腳步進行協調。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 127
即刻生效！川普制裁伊朗貿易國徵25%關稅 「最大爐主」中國發聲了
美國總統川普（Donald Trump）今天再度聲援伊朗抗議民眾，鼓勵他們繼續抗爭，並稱「援助正在路上」，美國也對所有與伊朗做生意國家所產商品課徵25%關稅，立即生效。對此，中國外交部發言人毛寧發聲了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 148
黃國昌擬自提《國防特別條例》？！黃虹霞指「違憲」：在野黨沒有提預算權力…批立院在野黨「自認執政黨」：立委是要幫政院讓國家正常運作、不是杯葛
黃虹霞批評，現在立法院佔多數的這兩黨，好像自認為自己是執政黨的樣子，「事實上不是欸，你不可否認的是，執政黨就是民進黨」...放言 Fount Media ・ 20 小時前 ・ 97
扶龍王現身台南東嶽殿全為她！妃憲大戰今晚決勝
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨台南市長初選進入最後階段，被戲稱「扶龍王」的民進黨台北市立委王世堅，今(1/14)將再赴台南陪同立委陳亭妃車隊掃街...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 12
柯志恩喊決戰新潮流 吳子嘉認：不開戰就等死！
民進黨2026高雄市長初選13日結果出爐，由立委賴瑞隆以0.61個百分點微幅差距勝過邱議瑩出線，將代表民進黨迎戰國民黨參選人柯志恩。柯志恩回應表示，未來將是兩人之間的決戰，也是她與新潮流派系的對決，期待展開一場君子之爭。對此，媒體人吳子嘉分析，新潮流派系作風狼性，必定將對手鬥到你死我活，直言柯志恩若堅持君子之爭，就不用打這場選戰。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 49
急踩剎車！川普爆「處決首位示威者」喊卡 伊朗外長證實了
伊朗原預計於14日公開處決首名示威者索坦尼（Erfan Soltani），不過美國總統川普接獲情報顯示，伊朗方面已停止處決示威者，對此，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）也證實此事，強調「處以絞刑是不可能的事」，試圖平息國際怒火。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 11
7搶4！徐嶔煌正式參戰大安文山綠營初選 提名競爭白熱化
[Newtalk新聞] 名嘴徐嶔煌昨日拋出震撼彈，宣布將參選台北市大安、文山區市議員，並爭取民進黨提名。今（15）日上午召開記者會正式宣布參選，提出「財經、數據，監督市政」作為主要選舉理念。據了解，上屆該區市議員民進黨提名5席，最終只上3掉2，今年選舉預計只提名4席，現在則是呈現7搶4局面。 徐嶔煌記者會現場，包含立法委員沈伯洋，以及資深媒體人邱明玉、姚惠珍，外匯專家Joe、財經專家李柏鋒、熱血公民教師黃益中等多位政界、學界及財經界代表到場力挺，展現跨界支持聲勢。 徐嶔煌表示，自己曾任職於知名IC設計大廠瑞昱半導體，也曾擔任《北美智權報》總編輯，長年投入網路、科技產業與財經媒體領域，熟悉產業與科技趨勢，也深刻理解產業與科技如何為城市帶來實質進步。他強調，「懂產業」才能為城市找出路，「興科技」則是讓城市治理升級。 徐嶔煌也分享，過去因應空汙議題，促成瑞昱半導體、華碩與市府合作推動「空氣盒子」計畫，讓台北市民能在零開發成本下，即時掌握PM2.5數據，成為官民合作、科技興利的具體實例。他認為，政治不只是監督，更需要透過專業整合，為市政創造實際效益。 對於未來參選方向，徐嶔煌進一步說明，將以專新頭殼 ・ 19 小時前 ・ 20
快訊／民進黨嘉義縣長初選結果曝！蔡易餘大勝26%擊退黃榮利勝出
2026年民進黨嘉義縣長初選電話民調昨（13）日晚間展開，參與初選者包括立委蔡易餘、縣議員黃榮利，3家民調公司有效樣本數達標，民進黨今（14）日上午揭曉結果，64.8135%支持度輾壓對手黃榮利38.1949%，確定初選勝出。民進黨發言人韓瑩宣布，蔡易餘將由選對會下周開會提報中執會進行提名作業，將對決國民黨的參選人王育敏。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 17
民眾黨擬自提「國防預算條例」 黃國昌：赴美後反對院版決心更強烈
藍白昨在立法院程序委員會第8次封殺行政院所提攸關1.25兆元的國防特別預算條例。甫率團訪美回台的民眾黨主席黃國昌今天表示，從美國回來以後，他反對的決心只有更強烈、沒有軟化；他強調，台灣有強化國防的必要，但錢要花在刀口上，不能成為某些軍火商掮客眼中的大肥肉，民眾黨將自提草案，相關內容他在華府說明清楚。自由時報 ・ 1 天前 ・ 26
妃殺出重圍、賴如何輔選？他驚：綠版甄嬛傳
[NOWnews今日新聞]民進黨今（15）日壓軸公布台南市長黨內初選民調結果，歷經激烈角力的「妃憲之爭」正式落幕，由立委陳亭妃在關鍵時刻勝出，取得代表民進黨出戰2026台南市長選舉的門票。她隨即高調喊...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前 ・ 3
黃國昌結束訪美！ 驚爆1.25兆特別預算並非都是對美軍購
民眾黨主席黃國昌結束72小時旋風式赴美行程，今天（14日）清晨返抵國門，上午9點30分在民眾黨中央黨部召開記者會，透露1.25兆特別預算其實「並非全都是對美軍購」；也證實對美關稅談判基本上已經談妥，但中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
質疑軍購糗了！卓揆下令國防部這1事 黃國昌急回：我哪句說錯？
即時中心／黃于庭報導民眾黨主席黃國昌結束閃電訪美行程，返台後召開記者會說，賴政府所提1.25兆國防特別預算當中，5項軍購案僅占3000億左右，其餘項目不涉及軍事採購；另還指稱，他更堅定要反對該條例。對此，行政院長卓榮泰今（15）日指示國防部，積極透過各種方式，與朝野各黨團進行必要說明，必須即時澄清特定人士不符合事實的發言；而黃國昌稍早也回應了。黃國昌指稱，「昨（14）天我在記者會所講的內容，請卓榮泰回去聽清楚」，有相當比例不是用於對美軍事採購，且今天國防部都承認了，「我哪句話有說錯？」；他更說，到目前為止台灣人民所知美國國務院公告，台灣對美直接採購的金額為3000多億，「請問這句話哪裡說錯？」接著，黃國昌又稱，美國接下來將進行行政、立法程序，不知道什麼時候會出來，內容為何也不知道，因為沒人是神仙，可以在沒有直接資訊的情況之下預測，「昨天這3點我說得清清楚楚，行政院不要為了遮掩謊言被戳破，扎稻草人出來擋，這樣的作為非常可恥」。最後，黃國昌再度點名卓榮泰「說清楚講明白」，為何19日國防部突然要到立法院秘密會議報告，若按照綠委陳培瑜所說，之前都講得很清楚，國防部為什麼有必要進行報告，什麼時候決定的？誰下指令的？民進黨團幹事長鍾佳濱。（圖／民視新聞）針對AIT（美國在台協會）及美國國務院相繼表態支持國防特別預算，民進黨團幹事長鍾佳濱今早回應，昨天黃國昌只說「很多都談了」，但都不能說，並不曉得他見了誰、講了什麼，不過美方官員態度都一致，對於行政院所提特別預算，不管是規模還是內容，均維持原先承諾。「到底黃委員去美國見了不一樣的人，還是在飛機上忘了人家跟他講的話，回到台灣一會兒說國防很重要，一會兒更加堅定反對行政院特別條例版本」，鍾佳濱直指，從AIT公開發言和美國官員態度，證明台灣所提出的1.25兆特別條例預算規模，都向美方磋商過，內容項目也經過討論。至於未來審查，鍾佳濱喊話，希望黃國昌回到立法院之後，可以在機密會議上把聽到的、看到的，好好拿出來跟國防部官員核對，說不定下週一（19）機密專案報告，就能解答他的疑惑。原文出處：快新聞／質疑軍購糗了！卓揆下令國防部這1事 黃國昌急回：我哪句說錯？ 更多民視新聞報導女檢座加班摔斷手！怒告彰化地檢署害滑倒 求償百萬判決出爐傳賴清德將訪宏國、過境美國 吳思瑤說話了最新／北投員警攔檢慘遭撞「閃避不及」眼、嘴受傷送醫民視影音 ・ 12 小時前 ・ 2
川普承諾伊朗援助將到來？白宮官員曝：總統私下對動武不如表面強硬
川普將進攻伊朗？據 BBC 14日報導，川普在社群上公開呼籲伊朗人民「持續抗議」，甚至承諾「援助已在路上（help is on its way）」，而川普也取消所有和伊朗官員的會議，並聲明在停止殺害人民以前，不會和任何伊朗官員會面。文末補上「讓伊朗再次偉大」的縮寫 ＭIGA。雖然川普態度強勢，各界也不斷謠傳美國將採取行動，但卻有匿名白宮官員透露，川普私下的態度其實不如表面上堅定和強硬。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
鄭麗君昨晚赴美再磋商 卓榮泰：盼取得有意義進展
台美關稅談判，進入最終階段，傳出美國對台進口關稅將降至15%。行政院台美經貿工作小組今天表示，行政院副院長鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮與談判團隊，昨天（14日）晚間出發赴美，進行新一輪實體磋商，此行有四項談判目標，結束後台美雙方預計對外宣布達成共識的內容，後續再擇期簽署台美貿易協議。行政院長卓榮泰今天表示，期待這是一次有意義的進展，也盼談判底定後，能讓國內產業迅速調適。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 21 小時前 ・ 639
吳子嘉預測藍5縣市將遭翻盤 李哲華：3月底前完成22縣市提名
政治中心／綜合報導2026地方大選剩不到一年，國民黨組發會主委李哲華今（14日）證實，新竹縣協調破局，將進入黨內初選機制，大概要40天左右人選才會出爐，先前媒體人吳子嘉就大膽預言，國民黨會失去五縣市，包括新北、新竹縣、嘉義市、彰化以及宜蘭，反觀綠營，提名布局已提前到位。高舉手板大喊口號，民進黨新北市長參選人蘇巧慧，舉辦新北民主培力營，請來同黨立委蔡其昌當講師。立委（民）蔡其昌：「2026年是台灣，非常重要的地方選舉，對我來講我會盡力來協助，這些優秀的市長候選人。」新北市長參選人蘇巧慧：「我自己不只是擔任，新北市長候選人的角色，更有責任要帶領新北市，所有議員團隊打出全壘打。」先前媒體人吳子嘉就大膽預言，國民黨會失去五縣市。（圖／翻攝自吳子嘉YT）備戰年底縣市首長選戰，民進黨早早定蘇巧慧於一尊，但反觀藍營要誰出線、還是要藍白合，依舊渾沌不明，媒體人吳子嘉大膽預言，國民黨會失去五縣市，包括新北、新竹縣、嘉義市、彰化以及宜蘭。美麗島電子報董事長吳子嘉（01.09）：「我估計五個縣市可能會落選，'，最危險的第一個就是新北，新北一敗的話，鄭麗文的政治生命結束，新北輸掉整個2026就結束了，2028（總統大選）也結束了。」民進黨秘書長徐國勇：「對每個縣市，我對每個候選人，我都充滿著信心，我們已經執政的縣市，我們要繼續，沒有執政的縣市，我們要盡我們所有的力量，把它翻轉過來。」國民黨組發會主委李哲華：「事實上我們整個的提名作業方式，大概都依照我們既有的節奏在做，鄭主席給我下達一個指令，就希望在三月，可以完成相關縣市的提名。」國民黨對選情審慎樂觀，新北人選，預計在農曆年前，最晚在2/14就會出爐，將從劉和然跟李四川中協調出一人；另外宜蘭縣張勝德跟立委吳宗憲，仍在角力，預計周五16號，就會來進行二度協商；而新竹縣協商破局，副縣長陳見賢，與立委徐欣瑩將啟動初選。民進黨持續穩扎穩打，拚2026選戰。（圖／翻攝自吳子嘉YT）國民黨組發會主委李哲華：「如果以現在的今天的結果來看，那可能在過年前是沒辦法，因為從公告也要一段時間，那大概至少要40天的一個時間。」但黨中央話才說完，徐欣瑩直接發文給黨主席鄭麗文，建請初選採用全民調，還要求陳見賢辭主委，以示公平，藍營內戰越演越烈。原文出處：吳子嘉預測藍5縣市將遭翻盤 李哲華：3月底前完成22縣市提名 更多民視新聞報導禍從口出慘了！小草嗆王瑞德「哈巴狗一條」挨告縮了 私訊想和解被拒徐欣瑩、陳見賢搶參選新竹縣長 國民黨初選方式出爐鄭麗文又瞎扯！竟憂賴清德「複製尹錫悅戒嚴」 徐國勇動怒開嗆了民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言