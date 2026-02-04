硬塞中國人李貞秀當台灣立委？她轟柯文哲：到底存什麼心

政治中心／劉宇鈞報導

外界關注李貞秀的國籍問題。（圖／翻攝自民眾黨臉書）

首位中配立委、民眾黨籍的李貞秀3日正式進入立法院，引發外界關注其國籍問題。民進黨台北市議員簡舒培怒嗆前民眾黨主席柯文哲，質疑為何要硬塞中國人來當台灣的立委，到底存什麼心。

簡舒培問李貞秀：只有「中華民國」一個國籍，很難嗎？

簡舒培發文表示，李貞秀為了立委可以拋棄30年婚姻，卻不願拋棄中華人民共和國國籍？民眾黨執行兩年條款，李遞補就任不分區立委，卻直到現在都仍然具有中華人民共和國國籍，面對放棄國籍的相關問題，還一再跳針掏護照出來胡扯。

簡舒培說，先不提有沒有護照跟有沒有國籍，也不提在30年前沒有兩岸直航的年代，李貞秀如果沒有中華人民共和國護照，到底是怎麼來到台灣的，「就一件事：當中華民國的立委，只有『中華民國』一個國籍，很難嗎？」

簡舒培提到，根據公開資訊，李貞秀1973年出生於中國湖南，1993年嫁到台灣。不過，李最近接受BBC專訪時透露，在2023年遞交申請提名的隔天，就與先生辦理離婚，也就是說，李現在就是個紮紮實實的中國人，而不是所謂的中國籍配偶。

簡舒培說，法律對待任何人都一視同仁。（圖／資料照）

簡舒培直言，李貞秀宣誓就職，面對放棄中國國籍的提問，拿得出車票、拿得出機票，就是拿不出放棄中國籍的證明；掏得出中華民國護照、掏得出台胞證，卻在記者請她花10秒鐘宣示放棄中華人民共和國國籍時，脫口「我唯一只有中華人民共和國國籍」，顯然是想要繼續跳針逃避問題，卻不小心說出了內心話。

台灣政府刁難？簡舒培：李貞秀不斷瞎扯

簡舒培也說，李貞秀為了可以當中華民國立委，不惜放棄30年的夫妻關係，卻不能為了中華民國立委的職務，在2年時間裡設法放棄中華人民共和國國籍？原來，在李貞秀的心裡，中華人民共和國的國籍大於中華民國立委的職位，更大於30年夫妻。

簡舒培認為，李貞秀不斷瞎扯台灣政府刁難，出身中國的李應該很清楚，一個不民主的政府真正要刁難一個人的時候，可不會給2年時間慢慢想辦法，甚至依國籍法規定，還要再給1年時間完成喪失外國籍及取得證明文件。

簡舒培強調，這就是民主台灣，法律對待任何人都一視同仁，柯文哲老愛把「該怎麼辦就怎麼辦」掛在嘴上，卻偏要無視國籍法規定，硬要塞個不放棄中國國籍的人來當立委，到底存什麼心！

