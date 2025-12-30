硬實力 realme GT 8 Pro 開箱~ 理光 GR 街拍實測，四年磨一艦，性能、續航、AI 全能旗艦
realme GT 8 Pro 不單純把規格堆滿，這次與自家街拍風格很 match 的理光 GR 合作，不僅凸顯 realme 特色，也用最易上手的方式能享受街景攝影樂趣，2億畫素超光影潛望長焦鏡頭搭配 Al 構圖大師、AI 圖像精靈也玩出趣味，規格部份，搭載同級最強 2K 7000尼特 HyperGlow 螢幕、7000mAh泰坦電池、120W超級閃充、首款支援 eSIM及 50W無線閃充，結合高通驍龍 8 Elite Gen 5 處理器與 Hyper Vision+AI晶片，雙芯聯動讓 realme GT 8 Pro 在影像、續航、遊戲性能、AI 應用等有很優質的體驗，此外，這代相機能拆能組很好玩， 來看開箱實測吧~
質感設計/可拆組機械鏡頭 手上這款 realme GT 8 Pro為「風動白」，色調有點奶油色，背蓋採用玻璃材質，另外一款「星馳藍」，則採用比傳統素皮更輕、更薄，耐磨及抗腐蝕的皮革，同樣都有不容易沾附指紋的優點。
機身在塞入 7000mAh大電池之後，厚度居然比上代輕薄 0.35mm，四周配置 360° NFC 感應技術及門禁卡功能，讓手機能近乎無死角的進行感應，時尚柔美的外表下，擁有超硬的防護力，具備 IP69、IP68 和 IP66 的極限防塵防水能力，能承受高溫高壓水射流，並支持最深 2 公尺水下、單次最常 30分鐘攝錄。
中框為主流的啞光金屬框架與雙 2.5D圓角設計，曲線貼合握感，邊框銜接也更無縫自然，並內建業界首款平衡左右多頻段電競天線，即使在弱網環境也能提供最佳穩定連線，玩遊戲時，Wi-Fi 與行動網路效能也同步提升，讓遊戲延遲減少、降低卡頓狀況。
realme 一向擅於玩出新潮味， 除了 7000mAh泰坦大電池， 還塞進 2億鏡頭模組 ，整機依然維持約 218g 的輕盈手感，鏡頭模組本身還加入了全球首創的「機械拼裝設計」，能用隨盒附贈的專用小螺絲起子和螺絲釘，把鏡頭模組拆組變為方圓或機器人造型，組裝過程很像在玩積木，拆解、組合之間還有種莫名的舒壓感。
拆解完成~ 機器人造型超可愛。
此外，鏡頭模組右側的 RICOH GR 於光線下轉動，字體還會呈現層次透亮光澤，也呼應了經典 GR 相機的光影感。
同級最強螢幕/NBass音效 外型細節，影音娛樂規格也很頂規， 6.79 吋 AMOLED 螢幕採用超窄邊框與大圓角設計，加上高階手機才有的 FIAA 超薄邊框技術，底部邊框壓制 1.7mm以內，視覺上更接近滿版，也能降低邊緣失真。
這塊旗艦級 2K螢幕，峰值亮度高達 7000nit、搭配 144Hz 更新率，影像流暢舒適，透過像素級色彩校準演算法校正，能針對每個像素校正亮度與色彩偏差校正，讓色彩呈現更準確，同時也支援超音波指紋解鎖和高耐用性大猩猩玻璃保護，除了提升追劇或玩遊戲體驗，生活日常保護更全面。
音效體驗也相當優質，機身頂部和底部配備大師級對稱雙揚聲器，在 N'Bass 低頻增強結構加持下，低音力量感與厚度相當扎實，還支援 Dolby Atmos與 LDAC/aptX HD/LHDC 5.0 等高解析藍牙音訊編碼，立體音場讓聽感相當帶勁。
GR防眩光主鏡頭/2億畫素超光影潛望長焦 realme GT 系列一直在續航、遊戲性能等各方面都表現均衡，此次攜手 GR經歷四年淬鍊，將理光 GR 的 DNA 融入 GT8 Pro，透過獨特的光影調效和鏡頭鍍膜工藝，光影的透視感更有層次， 影像也更為通透純淨感，與 realme 日常街拍與影像敘事風格非常契合，而 2億畫素超光影潛望長焦也展現光學變焦優勢，三顆鏡頭攝像實力不俗。先來了解一下規格配置👇
➡️5000萬畫素GR防眩光主鏡頭 (f/1.8、1/1.56吋Sony IMX906感光元件 、7P)
➡️5000萬畫素超廣角鏡頭 (f/2.0、116°、1/2.88吋 OV OV50D40感光元件、6P)
➡️2億畫素超光影潛望長焦鏡頭(f/2.6、1/1.56 吋三星HP5 CMOS感光元件、5P)支援 3倍光學變焦，6倍、12倍無損變焦，最高可到 120x超遠距變焦。
看完整的 realme GT 8 Pro 開箱：https://www.mcdulll.com/realme-realmegt8pro-gr/
