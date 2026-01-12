硬幣圓形有玄機？央行揭設計巧思簡化商業交易流程

（中央社記者潘姿羽台北12日電）硬幣在民眾日常生活非常普及，背後設計也有巧思。中央銀行指出，全球流通中的硬幣大多是圓形，原因是更易分類，有助於簡化商業交易流程，且相較其他形狀，更不易磨損。

中央銀行今天於臉書貼文分享硬幣小知識，指出現在全球流通中的硬幣大多是圓形設計，主要是圓形硬幣比其他形狀更容易滾動、堆疊與分類，有助於簡化商業交易、儲存、自動化處理及計數流程。此外，圓形硬幣比其他形狀的硬幣更不易磨損，且較容易進行大量生產。日本造幣局還指出，使用自動販賣機購買商品時，將圓形硬幣投入投幣孔更加方便。

廣告 廣告

不過央行補充，全球仍有各種不同形狀的硬幣，例如英國的20便士、50便士是七邊形，而1英鎊則是十二邊形。

至於硬幣邊緣有規則刻痕，央行指出，最初是為了解決「剪邊幣」（clipped money）問題。貴金屬貨幣盛行的年代，硬幣本身的價值來自其所含的貴金屬（如金、銀等），不肖人士會從硬幣邊緣偷偷削去少量金屬，累積後再行熔煉牟利。

央行表示，「硬幣剪邊」（clipping）的行為過去屢見不鮮，隨著時間推移，市場上逐漸充斥著邊緣被削、實際價值不足的硬幣，損及商品貨幣的幣信。

為了遏止硬幣被剪邊氾濫的問題，英國國王威廉三世（William III）統治期間，推動了一系列貨幣改革。1696年，時任英國造幣局局長牛頓（Isaac Newton）主導「大重鑄」（Great Recoinage），回收舊制手工敲鑄銀幣，且首次在制度層面全面採用機器鑄幣技術，並在硬幣的邊緣刻上規則的刻痕，使剪邊行為無所遁形，貨幣秩序也因此逐漸恢復。

時至今日，流通中的硬幣多已不再以貴金屬製成，邊緣刻痕仍被保留下來，成為防偽、協助辨識的重要特徵。不過央行補充，有些面額較低的硬幣，因鑄造成本考量而沒有在邊緣刻痕，例如1美分、5美分；1分歐元、2分歐元、5分歐元；1日圓、5日圓、10日圓（1951至1958年除外）等硬幣，就是採光邊設計。（編輯：楊蘭軒）1150112