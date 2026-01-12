硬幣為何多數全圓形？邊緣刻痕「止滑」非關鍵

生活中心／李汶臻報導

對於全球流通硬幣為何幾乎清一色採用圓形設計，以及硬幣邊緣的鋸齒狀刻痕是否真的是為了「止滑好拿」，這些問題其實都讓不少人感到好奇。對此，央行就在臉書發文揭密硬幣冷知識，其中就特別說明硬幣邊緣的規則刻痕，其中另有真實用途，並非為「防滑」而設計。

央行在臉書發文表示，世界上最早的圓形硬幣可追溯至西元前7世紀晚期，地點為今日土耳其西部的呂底亞（Lydia）王國。當時金屬加熱熔後會自然形成球狀，再經敲打鑄造成幣，因此呈現圓形「並非出於設計考量，而是物理法則下的自然結果」。

時至今日，圓形硬幣因具備容易滾動、堆疊、分類及自動化處理等優點，有助於商業交易與機器辨識，也較不易磨損、適合大量生產，因此成為全球最常見的幣型。但央行也特別提到，部分國家仍保留多邊形設計的硬幣，包括英國的20便士、50便士為七邊形，1英鎊則為十二邊形，以利民眾辨識不同面額。





硬幣邊緣「鋸齒狀刻痕」不是為了止滑？央行揭密「2真實用途」超重要

從1787年至今流通超過兩個世紀的美國1美分硬幣，在美國時間2025年11月12日正式停止鑄造。（圖／民視新聞）





至於硬幣邊緣的鋸齒狀刻痕，央行強調其真正用途在於解決「剪邊幣（coin clipping）」的問題。在貴金屬貨幣盛行的年代，不肖人士常從硬幣邊緣削取少量金、銀牟利，導致硬幣實際價值不足、幣信受損。為遏止亂象，英國於17世紀推動貨幣改革，在硬幣邊緣加刻規則刻痕，使剪邊行為一眼可辨。而這項設計沿用至今，如今多數流通中的硬幣大多已不再以貴金屬製成，但邊緣刻痕仍具備防偽與辨識功能。值得一提的是，考量到鑄造成本，如今部分較低面額的硬幣仍採光邊設計而非邊緣刻痕，如美金的1美分、5美分，歐元的1分歐元、2分歐元、5分歐元，以及部分年份的日圓硬幣。

