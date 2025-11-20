硬扯蘇巧慧鼓勵選新北到底！黃國昌遭打臉竟大笑回：蘇委員貴人多忘事

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文昨日舉辦高峰會。針對2026藍白合，黃國昌今（20日）表示，目前首要工作就是雙方智庫對接，政策願景方向確認了以後，才會針對各縣市首長提名等進一步討論。至於黃昨日稱綠委蘇巧慧透過好多管道鼓勵他，要他選新北市長到底，蘇巧慧駁斥此事，黃國昌則大笑說「蘇委員可能貴人多忘事，自己講的話自己都忘了嗎？」

黃國昌表示，昨天跟鄭麗文會面全程公開透明，大家可以看到會談過程，雙方對於台灣未來國家發展，以及民進黨目前倒行逆施、胡作非為都有共同深層憂慮，因此，在最大誠意與善意基礎上，為了國家、人民攜手合作。第一個最重要工作，就是雙方智庫對接，針對接下來的2026地方選舉凝聚共識。政策願景方向確認了以後，才會針對各縣市首長提名等進一步討論。

對於黃昨日稱「選新北市長民進黨一定會見縫插針，像綠委蘇巧慧就透過好多管道鼓勵他，要他一定要選到底」，蘇巧慧打臉駁斥說，自己從未透過任何管道希望誰能選到底，任何希望尋求機會的人，她都給予尊重跟祝福。黃國昌則大笑說，參選是每個人的權利與自由，「但我很驚訝，蘇委員可能貴人多忘事，自己講的話自己都忘了嗎？不是只有一組，兩組以上的人欸」。

黃國昌說，聽到這樣的回應，不禁想到前台北縣（2010年改制後升格為新北市）縣長蘇貞昌曾在保安宮前面宣示，雖然他對台北縣有滿滿情感，但他絕對不會出來選第三次，但之後卻出來選新北市長，面對社會質疑，連神明都敢騙，人民還是很重視政治人物誠信，若人神一起騙，這樣可能不好。

