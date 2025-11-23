硬拆融黏洗衣膠囊！陸女角膜灼傷 「視力剩0.06」險失明

不少民眾愛用方便的洗衣膠囊（洗衣球）來洗滌衣物。大陸杭州一名王姓女子（化名）日前使用洗衣膠囊時，發現膠囊疑因夏天高溫黏在一起，用力扯開時，膠囊內的高濃度洗滌劑噴了出來，濺入她的右眼導致角膜灼傷，視力降至0.06，所幸經及時治療後視力已基本恢復。

洗衣膠囊內的洗劑濃度較高。（示意圖／翻攝微博＠第一現場）

陸媒報導，洗滌劑直接濺向王女的臉部，她感到劇痛，眼淚不受控制地流出，視線變得模糊，連周圍家具的輪廓都看不清楚。更難受的是，她的右眼對光線變得異常敏感。家人見狀立即將她送醫。

經檢查，她的右眼為「角膜化學性燒傷」，視力僅剩0.06。所幸經對症治療後，王女的右眼視力已基本恢復到之前的水準。

報導稱，洗衣膠囊外表看起來晶瑩剔透，但內含的洗滌劑卻有致命「殺傷力」，甚至能灼傷眼睛、致人失明。醫師介紹，洗衣膠囊內的洗劑濃度較高，含有的表面活性劑、鹼性成分等物質具有較強滲透性，一旦接觸眼部黏膜，會造成不同程度的刺激和損傷。若停留時間過長，恐致角膜上皮受損，影響視力恢復。

若洗衣凝珠不慎入眼，醫師建議，應牢記以下3點：以流動的冷水持續沖洗眼睛至少15分鐘，同時轉動眼球確保充分清洗，且過程中注意保護另一隻眼睛，避免化學液體流入健康眼睛；切勿揉眼睛，以免加重損傷或引發感染；盡速前往急診眼科進一步處理。

除了眼部灼傷風險，洗衣膠囊還容易被誤當成「糖果」吞食。今年10月，江蘇有幼童誤吞洗衣膠囊出現腹痛症狀，所幸家長及時送醫，孩子得以脫險。若不慎誤食，應立即催吐，大量飲用溫水後用勺子或手指抵住咽喉部進行刺激，儘量將胃腸道內的膠囊成分吐出，並及時就醫。

