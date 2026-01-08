硬拗「少子女化辦公室」存在？ 石崇良公開回應黃國昌 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

政府究竟有沒有成立少子女化辦公室，連日在政壇掀起話題，衛生福利部長石崇良昨一天之內出現「確實沒有成立」及「成立一個任務編組」兩種說法，被民眾黨立委黃國昌批評為硬拗。對此，石崇良今（8）日上午在立法院接受媒體聯訪時，再度回應，他表示，106年衛福部有過任務性的編組，隔年就轉型，提高到行政院的層級。

石崇良是昨天上午在立法院答詢時，一句「本部確實沒有成立」，被黃國昌拿來視為直接公開打臉行政院說法，不過，時隔半天，石崇良下午又透過衛福部連發聲明、親拍影片改口，強調「經過我們再仔細翻閱之後」、「事實上在2017年為因應少子女化問題，在衛福部成立一個任務編組」。

廣告 廣告

黃國昌批評這是硬拗，認為石崇良講出大實話，戳破政府浪費4484億元的真相，然而賴清德總統容不下講實話的人，為了幫賴政府繼續拗，石崇良拍攝影片說明「未來即使有人說了實話，只會落得跟石崇良一樣的下場」。

石崇良上午出席立法院備詢之前，接受媒體聯訪，再度被追問此事。

石崇良說，在少子化的對策的討論過程當中，往往需要跨司署、跨部會，大家共同合作研商跟努力，106年期間為了提出衛福部相關對策，有過任務性的編組去做討論，隔年整個對策提高到行政院的層級之後，我們就轉型，配合行政院相關會議或者對策計畫的擬定來搭配。

照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

代理孕母今立法大戰 石崇良表態：修法僅涉「有子宮懷孕的生育權」

才說沒成立少子女化辦公室 石崇良隔半天改口：2017有任務編組

【文章轉載請註明出處】