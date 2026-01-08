硬拗「少子女化辦公室」存在？ 石崇良回應黃國昌

記者簡浩正／台北報導

衛福部長石崇良表示，人工生殖法的修法，主要精神在落實尊重女性的生育權。。（圖／記者簡浩正攝影）

立法院今（8）日審查《人工生殖法》修正草案，是否開放「代理孕母」仍受到關注。對此，衛福部部長石崇良受訪表示，行政院提出的修法，主要是落實尊重女性的生育權，是指「本身有子宮情形之下懷孕的生育權」，不涉及代理孕母議題；至於立委黃國昌批評為硬拗，他表示，106年衛福部有過任務性的編組，隔年就轉型，提高到行政院的層級。

立法院社會福利及衛生環境委員會上午審查「人工生殖法」修正草案，朝野修法共有20案，各版本最大爭議在於要不要開放代理孕母。

石崇良說，「人工生殖法」修正草案對人工生殖下的子女的最佳利益，把權益保障明文入法，同時也加強生殖機構的平時管理。但政院版不涉及代理孕母的議題，因為目前在社會上還有一些爭議，需要更多的時間來凝聚大家的共識。

他說，在少子化的對策討論過程當中，需要跨司署、跨部會，大家共同合作延伸跟努力。因此在106年期間，為了提出有關衛福部相關的對策，有設立任務性編組進行討論，隔年整個對策提高到行政院的層級，後續轉型配合行政院相關的會議。

