硬拗？陸媒稱濱崎步無人演唱會「是假的」 彩排被偷拍

日本天后濱崎步上月29日在上海的演唱會無預警取消，事後她仍對著1.4萬個空位完成演出。（圖／翻攝自濱崎步IG）





隨著中日關係緊張，日本天后濱崎步上月29日在上海的演唱會無預警取消，事後她仍對著1.4萬個空位完成演出。沒想到，今（1）日中國大陸官媒《澎湃新聞》指出「濱崎步一人演唱會信息不實」，更稱流傳的照片是工作人員偷拍，再度掀起討論。

濱崎步演唱會上海站攝影團隊工作成員的賴宗隆在微博道歉，稱自己趁著藝人彩排偷拍舞台照片上傳到個人抖音帳號，發布所謂「濱崎步在現場錄製一個人的演唱會」的虛假消息，還被多家自媒體轉發，造成主辦方的困擾，除了深感抱歉外，也承諾未來會遵守職業規範。

而《澎湃新聞》則是貼出道歉聲明，「所謂濱崎步『一個人的演唱會』信息不實，係彩排期間被偷拍，攝像團隊人員公開道歉。」消息曝光後，掀起中國大陸網友討論，「她就沒來上海，這是在日本東京偷拍的，可惡的攝影師」、「反正我信了」、「都已經趕妳下去了，妳說妳還能獨自表演，哈哈，一張圖片就讓一群人瘋狂舔」。

濱崎步演唱會上海站攝影團隊工作成員的賴宗隆在微博道歉。（圖／翻攝自微博）

也有人表示，「濱崎步本人自己發的也是造謠？」、「雖然但是...濱崎步在Instagram也說是一個人唱完了」、「人家ins都發了」、「意思是濱崎步在撒謊囉？她自己還把攝影師＠出來了呢，也不是這個人啊。」



