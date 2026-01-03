社會中心／吳玟誼 黃柏榕 新北報導

昨天晚上，新北三重，一輛白色賓士車，疑似操作不慎，猛撞上前方待轉休旅車，被這麼一撞，休旅車直接卡在安全島，雖然雙方都沒有酒駕，但27歲肇事駕駛，卻拒絕"毒測"，寧願被開罰18萬元、吊銷駕照，依舊堅持被開罰。

大馬路口，只見一輛白色休旅車停在待轉區，正當準備左轉時，碰的一聲，後方一輛白色轎車，突然從右後方屁股撞上來，休旅車整個被往前推，卡在分隔島上。

廣告 廣告

這一撞超級慘，遭撞休旅車後輪被撞壞，肇事的轎車則是車頭幾乎全毀，板金毀損、保險桿掉落、零件四散，甚至連輪胎都破了。





有問題！27歲肇事駕駛拒毒測 警依法吊銷駕照開出18萬罰單

硬撞待轉車! 27歲駕駛拒毒測 寧願吊照吞18萬罰單。（圖／民視新聞）





驚悚一幕，全被經過民眾目擊拍了下來，直呼「出門買個宵夜就看到這台車直接被撞上分隔島，希望人沒事」。

事發就在2號晚上十點多，一名27歲黃姓男子，開車載著朋友，行經新北三重重陽路三段時，疑似操作不慎，撞上一輛休旅車，雙方酒測值為零，但警方準備對黃男進行"毒測"時，他竟然直接拒絕，這下得被罰18萬罰鍰，吊銷駕照，車輛也被移置保管。





有問題！27歲肇事駕駛拒毒測 警依法吊銷駕照開出18萬罰單

硬撞待轉車! 27歲駕駛拒毒測 寧願吊照吞18萬罰單。（圖／民視新聞）





所幸只有黃男載的朋友輕微擦挫傷。肇事的黃男過去也有毒品裁罰紀錄，寧願荷包大失血，也不願意被檢測，到底什麼原因，恐怕自己最清楚。





原文出處：有問題！27歲肇事駕駛拒毒測 警依法吊銷駕照開出18萬罰單

更多民視新聞報導

永遠的英雄！余家昶獲頒雙城褒揚狀、國旗覆棺致最高敬意

花蓮國中老師寒流雨夜騎車自摔 滑入對向車道遭撞「頭部重創」不治

低溫來襲！北市OHCA送醫7人 僅救活1人

