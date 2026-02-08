硬擋陸配李貞秀接立委 游淑慧怒嗆：民進黨為何17年不修法？

民眾黨不分區立委、陸配李貞秀因國籍問題引發爭議，陸委會副主委梁文傑5日表示將用最嚴格條件處理李貞秀索資案，內政部長劉世芳更表態不提供機密以上文件。對此，國民黨台北市議員游淑慧質疑，如果民進黨認為《兩岸人民關係條例》有問題，17年執政期間為何從未廢止或修改？

李貞秀的立委資格遭綠營府院黨全面推翻阻擋。（中天新聞）

梁文傑指出，陸配的參政權是規範在《兩岸人民關係條例》之中，但陸配若選上公職則是規範在《國籍法》，重申若特別法跟普通法並沒有針對同一事項有所規定，當然就是個別適用。立委吳思瑤則質疑，李貞秀怎麼不去下載退出國籍的申請書。

游淑慧6日在臉書發文直指「法律與現實的落差」，強調法治國家遵守法律是最基本的，但李貞秀凸顯的矛盾就是法律與現實的落差。她說明，兩岸關係是一個很特別的關係，民進黨當然定義是國與國關係，但就有一個《兩岸人民關係條例》存在，民進黨執政這麼多年也沒有去修法，即便在立院絕對多數時也沒有修法。

游淑慧進一步解釋，李貞秀為什麼不能放棄大陸國籍，因為大陸放棄國籍必須要有外國國籍才能放棄，但對大陸來說根本不承認台灣是外國。她反問，對李貞秀來說政府要她怎麼辦？這是政治現實，法律現實也是這樣。她提到，那是大陸的文書，過去我們也不去認可對岸文書，現在通通要去推翻，但執政17年的民進黨也都沒有想要去修改這奇怪的現況。

游淑慧指出，《兩岸人民關係條例》訂定有一個比較不符合現實的事，就是我們稱對岸大陸地區、我們叫台灣地區，大陸地區人民只要在台灣10年以上就可以參選台灣公職人員，但兩岸常不互相承認對方文書，不認為對方是一個政治實體，所以才成立海基會、海協會互相驗證一些文書，這是過去幾十年來的模糊地帶。

游淑慧在臉書文末批評，民進黨最詭異且詐欺的地方就在於「既不敢修改或廢止兩岸人民關係條例，又不甘願乖乖依法行政」，並標註「什麼事情都要硬拗」。

台北市議員游淑慧。（翻攝自游淑慧臉書）

