硬是不說誰買的! 俄稱首批蘇-57戰機已出口 還加入戰鬥 專家猜買主是「它」....

俄國證實已交付2架蘇-57戰機給外國買家。(示意圖) 圖 : 翻攝自環球網

[Newtalk新聞] 據美國《戰區》網站 19 日報導，蘇霍伊公司所屬的聯合航空製造集團公司總裁瓦迪姆·巴德哈宣佈，首批 2 架蘇-57 出口型戰鬥機已交付給一個未公開的外國客戶。

俄羅斯國家技術集團公司首席執行官謝爾蓋·切梅佐夫在回答有關出口訂單的問題時表示：「我不會透露任何合約編號或任何合作夥伴的資訊。但我可以肯定的是，許多國家對這款飛機的需求非常大，我們希望進一步擴大這種需求。」

美媒稱，俄羅斯空軍已經採購了 76 架蘇-57 戰機，並於 2022 年開始接收批量生產型戰機。據瞭解，從 2022 年到 2024 年底，至少有 18 架蘇-57 戰機交付使用。

俄軍蘇-57戰機。 圖 : 翻攝自張斌說

就蘇-57 的實際出口而言，俄羅斯方面迄今為止只明確提及過來自一個外國客戶的訂單。今年早些時候，阿爾及利亞一家國營電視台的報導引發廣泛猜測，認為該國就是這批訂單的接收方。然而，目前尚未有任何影像資料證實蘇-57 已交付給阿爾及利亞空軍或其他任何外國客戶。

「我們的外國客戶，我們的外國合作夥伴，已經接收了首批 2 架飛機，」巴德哈 17 日在接受俄羅斯《國家電視臺第一頻道》採訪時表示。「它們已經開始執行作戰任務，並展現出卓越的性能。我們的客戶非常滿意。」

俄羅斯製 Su-57 戰機。 圖：翻攝自 X

美媒稱，關於蘇-57 戰鬥機出口，尤其是在中東地區的出口討論再次升溫。與此同時，美國政府同意向沙烏地阿拉伯出售 F-35 戰鬥機。

切梅佐夫 18 日被問及蘇-57 和 F-35 之間的直接競爭，他淡化了這種競爭關係，並稱潛在客戶可以自由選擇他們認為最符合自身需求的任何產品。

