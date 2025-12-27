硬槓「人肉占位」！駕駛強行倒車驅趕藍衣女 網讚爆這反應：是個狠人

有駕駛在中壢市區找停車位，遇藍衣女子「人肉占位」，他不發一語強行倒車進入。（翻攝「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」YT頻道）

一名駕駛耶誕夜在中壢市區找車位，發現竟有女子站在停車格，駕駛完全不甩，為了懲罰「人肉占車位」直接倒車進入，且一句話都沒說，已嚇得該女子倉皇離去。影片曝光引發網友熱議，有人稱讚他帥，且不發一語「是個狠人」；但也有人提醒，「還是報警優先，大不了就是大家都別停」。

根據「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」YT頻道的影片顯示，一名駕駛在24日傍晚行駛在桃園市中壢區松勤路附近找車位，突然發現有一個停車格，但格子內站在身材纖瘦的藍衣女子。

雖然藍衣女子舉手企圖阻止停車，但駕駛不予理會，也沒有說一句話，直接強行倒車進入，該女子眼見無法再霸佔，只好逃離現場。事後駕駛將行車紀錄器PO網，寫道他要懲罰人肉占車位，並網嗆對方「她真的以為我不敢直接倒車欸」。

影片曝光引發討論，網友稱讚他「全程一言不發，直接掛檔倒車，是個狠人」、「人狠話不多，一對A說話」、「之前就有那種真的不怕的，真希望那些人遇到原PO」、「帥！給你一個讚」。

不過，也有網友提醒，應該要報警，「原PO很勇，不過還是不鼓勵這樣硬停，真的撞到人絕對是最吃虧的，所以還是報警優先，大不了就是大家都別停。」

根據「道路交通管理處罰條例」第78條規定，在交通頻繁的道路上，若有人使用坐、臥、蹲、立等行為阻礙交通（如佔用停車位），可處新台幣300至500元的罰鍰。

