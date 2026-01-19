硬派寫實「投資勸世」鉅作？《FX戰士久留美》宣佈動畫化 2026年內播出

以可愛畫風包裝超殘酷投資現實的漫畫改編作品《FX戰士久留美》（FX戦士くるみちゃん），官方於今（19）日正式宣佈動畫化啦！預計於 2026 年內播出。官方同步釋出了前導預告片與製作陣容，由製作過《異種族風俗娘評鑑指南》的 Passione 負責動畫製作，鈴木愛奈擔任主角久留美配音。

天堂和地獄只有一線之隔。（圖源：TVアニメ「FX戦士くるみちゃん」）

最有趣的是官方特別公開了兩種落差極大的視覺圖版本，分別是充滿希望的「普通版」，以及久留美面容崩壞絕望的「強制平倉版（爆倉版）」，完美詮釋了幣圈與匯市天堂地獄一線之隔的恐怖感。

本作由でむにゃん原作、炭酸だいすき作畫，故事描述一名普通的女大學生「福賀久留美」，為了挽回母親在雷曼兄弟事件中慘賠的 2,000 萬日圓，決心投身於外匯市場（FX）的世界。表面上看似是可愛女大生輕鬆賺錢的日常，實際上卻是描寫槓桿交易下，隨時可能會因為匯率波動而瞬間負債、精神崩潰的硬派寫實故事。整部作品對於投資者的賭徒心理、看錯行情的焦慮以及「凹單」的慘況有著超級深刻的內容描寫，因此常被讀者戲稱為「外匯教科書」或是「真正的恐怖漫畫」。

而主演聲優鈴木愛奈在訪談中表示，雖然角色畫風極為可愛，但內容卻充滿了某種意義上的「暴力」。她深刻感受到在寂靜的空間裡，看著螢幕上數字跳動，那種 0.1 日圓的波動就能決定天堂或地獄的恐懼，並承諾會盡力演繹出這部作品讓人手心冒汗的緊張感。而隨著動畫化消息公開，網友們也笑稱這是：「勸世動畫」、「看了會想戒掉投資」、「比鬼片還可怕」期待動畫能還原原作中那些經典的「賠錢顏藝」。