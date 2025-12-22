硬派寫實？中國大課長撒錢玩三國手遊卻爆「貪污案」，軍費全被管理層A走

三國題材國戰手遊《率土之濱》近日在中國爆出驚人醜聞，一名聯盟金主因拖欠「鋪路團」成員 80 元人民幣，引發全服關注，事件迅速發酵，最後揭露聯盟管理層一層一層自己凹了「軍費」，貪污率高達 99%，金主投入 10 萬元軍費，最終僅 1000 元到達基層玩家手中。事件在網路瘋傳，誕生新梗「80沒有萬」，涉事金主更被戲稱「80哥」，最終崩潰退遊戲，聯盟一夜解散。

沒想到手遊內也能爆出「貪污案」（圖源：率土之濱）

《率土之濱》是一款由網易遊戲開發的正宗策略國戰手遊，以三國為背景，玩家組成聯盟，在沙盤式大地圖上圍繞城池、關卡等戰略要地展開攻防戰。遊戲強調資源經營、部隊配置與即時戰鬥，強大聯盟往往由課金大佬（金主）出資維持，透過發放軍費換取指揮權與戰力支持。

遊戲要在沙盤式大地圖上圍繞城池、關卡等戰略要地展開攻防戰（圖源：率土之濱）

這個貪污事件起源於一名鋪路團成員被拖欠「80 元」費用，所謂「鋪路團」，是指遊戲中開戰前需佔領低級地塊開闢快速通道的枯燥工作，通常外包給一般玩家有償完成，類似代練的概念。該成員多次討錢無果後，在遊戲世界頻道連續三天怒罵聯盟金主，導致全服皆知。

後續金主得知後親自聯繫，誤以為欠款「80 萬元」，承諾立即轉帳，而該名玩家澄清僅 80 元後，金主震驚之餘，仍指示團長發放 1000 元作為補償，以維護面子。然而團長後續竟然僅轉帳 100 元給他，貪污了 900 元，該名被欠錢的鋪路團成員良心發現，退還差額 20 元並主動告知金主，引發金主徹查帳務。結果調查顯示聯盟管理層貪污嚴重：金主一賽季投入 10 萬元人民幣軍費（分兩次各 5 萬元），經盟主、副盟主、管理層層層扣除，最終撥給基層僅 1000 元，貪污率達 99%。

具體細節更令人驚訝，鋪路團帳面費用記為 1000 元，說要給底下每個人 85 元，但實際僅發 3 元紅包，剩餘 82 元遲遲未付，這才讓該名玩家在頻道中大罵，金主知道前因後果後怒報警，多名管理層涉案被捕，僅少數成員清白。事件後續則是敵對的金主趁機出了相關影片賺流量，還聯繫欠款玩家每人發 100 元，再讓他們退 20 元給這位「80哥」，受到打擊的金主就此宣布退出遊戲，直接放棄已經投入數百萬元的帳號，原本的聯盟也直接鳥獸散一夜蒸發。

這個案子後續在中國玩家社群影發熱議，不斷有短影音創作，「80沒有萬」也成為了新的迷因梗，而這個遊戲內上演的「貪污案」也被拿來跟現實對比，甚至有人笑稱這比明朝末年的貪污率還高。