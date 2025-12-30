硬漢名嘴王瑞德感念愛妻相伴 陪吹10年電風扇有洋蔥

〔記者林南谷／台北報導〕資深媒體人、電視名嘴王瑞德曾在《自由時報》擔任記者，當時的一舉動，看出他的自律性格，更感念有老婆一路陪他吃苦。

王瑞德29日在臉書發文表示自己從來都不是人生勝利組，雖有4個姐姐，但媽媽只疼弟弟，自認從小沒有母愛，但感謝老天40年前派了太太來愛他，從此，王瑞德的人生有了意義。

接著王瑞德回憶服務《自由》期間，報社每年都會發給同仁一本筆記本，他說：「O型魔羯座的我，每個月有存錢，就用原子筆畫上+阿拉伯數字，如果透支，就用紅筆扣分。」當時的王瑞德，早在內心許下不讓自己人生是負分。

王瑞德想起那時跑台北市萬華分局，有一個月差點透支，他走過小七便利商店，連愛喝的可口可樂都不敢買，「直到下個月發薪水時，急忙跑去買了一罐『吹瓶』，好爽；感謝太太，直到懷兒子生產前，我們家才裝冷氣，她陪著我足足吹了10年的電風扇。」

