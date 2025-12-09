硬要切！4千萬勞斯萊斯幻影國道連切2車道 遊覽車「被迫肇事」重擊

記者陳佳鈴／雲林報導

一輛白色勞斯萊斯行駛於外側車道，閃爍方向燈後準備切入中線車道。然而後方同方向行駛的遊覽車車頭早已越過勞斯萊斯左側，但幻影仍持續向左切。(圖／翻攝畫面）

國道一號雲林西螺路段7日下午驚傳一起豪車與遊覽車的擦撞事故！一輛市值上千萬元的勞斯萊斯幻影二代（Rolls-Royce Phantom Series II）在變換車道時，疑似未注意後方大型車距離與位置，與遊覽車發生碰撞。當時撞擊瞬間的影片也曝光，不少網友驚呼成本相當高的一場車禍事故！

事故發生於7日下午3時許，行車紀錄器畫面可見，一輛白色勞斯萊斯行駛於外側車道，閃爍方向燈後準備切入中線車道。然而後方同方向行駛的遊覽車車頭早已越過勞斯萊斯左側，但幻影仍持續向左切，結果車尾位置擦撞到遊覽車右前側保險桿，發出清楚撞擊聲響。遊覽車駕駛緊急煞車並火速下車查看，神情顯得相當憤怒。

廣告 廣告

錄到全程的前車駕駛在車內驚呼：「喔！Rolls-Royce！」聲音帶著難掩的驚訝。影片隨後被上傳至《Wowtchout》與 YouTube，引起大批網友熱烈留言討論，不少人直批豪車駕駛視野判斷出問題，「這麼大一台遊覽車都過一半了還撞得到」、「錢買不到技術」、「珍惜生命，遠離豪車」。

幻影仍持續向左切，結果車尾位置擦撞到遊覽車右前側保險桿，發出清楚撞擊聲響。(圖／翻攝畫面）

更有網友指出，勞斯萊斯幻影二代（Rolls-Royce Phantom Series II）是品牌頂級旗艦房車，客製化程度不同，落地價約 1,800萬至超過4,000萬元。尤其全車幾乎是手工打造，配備星空車頂、劇院級後座空間，是不少高端人士與宗教界風雲人物如紫衣師父愛用座駕。沒想到「霸氣」的開法，釀成車禍，恐怕維修費用也是一般市井小民難以想像的數字。

▼【WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台

】勞斯萊斯國道撞擊遊覽車（影片來自YouTube，若遭移除請見諒）

更多三立新聞網報導

帶哥哥遺照深夜路口撒冥紙勸減速 苗栗怪客動機超暖卻挨罰3千元

醫大生遭惡男酒駕撞死 主播父出庭悲訴2千字長文：憑甚麼減刑

吃飯吞嚥超卡「喝水也艱苦」！醫看老菸槍食道：全堵住了

馬航MH370失聯11年北京首度宣判 馬航須賠逾每人1200萬

