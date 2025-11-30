硬要列古蹟2／銀行增建翻新也逃不掉！ 北高行轟「理由空泛」命撤原處分

華南銀行不服城內分行被登錄為歷史建築提出行政訴訟，成功於10月29日獲得北高行的支持戰勝文化局。（圖／方萬民攝）

華南銀行不服台北市政府文化於2度將位在台北市中正區的城內分行登錄為歷史建築，今（2025）年向台北高等行政法院提出行政訴訟。案經審理以後，北高行認為文化局審議程序缺乏財務規劃等全面資訊，恐難以符合最小侵害原則和比例原則，因此10月29日宣判撤銷城內分行被列為歷史建築的原處分以及北市府2024年12月24日的訴願決定。

華南銀行主張，城內分行首次於2023年7月7日被登錄為歷史建築時，就因定著土地範圍過廣被訴願決定撤銷，但文化局卻再度於2024年2月2日再度將城內分行登錄為歷史建築，且定著範圍與首次如出一轍，忽略後方原有木造房屋已拆除不復存在的事實，空言本案土地與建物保存有「必要且不可分割」的情事。

廣告 廣告

華南銀行指出，本案建物後方之新建兩層樓辦公空間於1960年代所建，性質上應為新建之「土地定著物」，與原處分登錄理由提及所載之西元1920年代京町改築建造物及歷史完全無關，卻依舊被文化局列為附屬設施，顯然違反行政行為禁止恣意原則。

城內分行內部裝潢非常現代化，絲毫沒有殘留過多的歷史氣息，民眾很難把這樣的建築與歷史建築聯想在一起。（圖／方萬民）

此外，華南銀行也認為，評估報告未依《文資法施行細則》規定具體評估「未來保存管理維護」及「指定登錄範圍之影響」，僅記載「應由所有權人…管理維護」，未討論系爭建物未來如何保存管理維護，以及指定登錄範圍對於原告之影響，顯見本件審議結論係出於不完整的資訊。

台北市文化局則主張，原處分已經補正前次訴願撤銷原因無違反比例原則，並表示登錄範圍是經過專案小組再次會勘以及168次審議會討論後，認為建築群及土地全部範圍在空間使用上具有關聯性，並在文化資產價值保存上具有必要且不可分割之情事。

此外，台北市文化局說明，將本案建物後方之增建兩層樓辦公空間登錄為附屬設施，是考量基地歷史脈絡，乃建議將系爭建物之增建物登錄為歷史建築附屬設施，且2次處分根據資訊不同，並無違反行政行為禁止恣意原則。

台北市文化局表示，評估報告已包含未來保存管理維護、指定登錄範圍之影響，並指出登錄歷史建築目的為確立所有人為管理維護、修復及再利用該歷史建築之義務人，台北市文化局僅立於協助、輔助之地位。

北高行指出，審議會評估報告中僅空泛記載由所有權人管理維護等語，但是為符合最小侵害原則和比例原則，評估報告中應包含「文化資產之價值估算」、「維護管理之財務預算規劃」、「關係未來活化資產及其可能性」、「土地價值減損之預估」以補足審查時必要資訊。

華南銀行目前由陳芬蘭董事長掌舵，在判決書上，華南銀行的訴訟代理人皆由她掛名。（圖／報系資料照）

北高行指出，在缺乏財務規劃等全面資訊的情況下所做的評估，無法擔保其正確性，亦無法選擇最小侵害的方式。最終北高行認定原處分有判斷違誤之情事，於今年10月29日宣判撤銷城內分行被列為歷史建築的原處分以及北市府2024年12月24日的訴願決定。

本刊致電台北市文化局文化資產科，該科官員表示，本案涉及法院見解，預定12月1日針對審議流程進行討論。針對北高行認為指定指理由不明確，文資科認為這是委員的專業判斷，並強調該處為台北市最早發展的一個區域，是一個歷史進程，但法院還是認為此理由不夠明確。至於是否上訴，目前內部還在商討，若沒有要上訴的話，將會再啟動一次文資鑑定，並再重新完整登錄理由。

本刊致電華南銀行詢問有關本案相關回應，華南銀行公關部門表示，本案經台北高等行政法院判決本行勝訴，本行對於相關司法判決予以尊重，並將依後續程序妥適辦理。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

硬要列古蹟1／外牆貼滿白色磁磚竟2度列古蹟 華南銀行無奈提告

獨家／名嘴鄭師誠獨自用餐 暖心小舉動曝光

娛樂報報／野生捕獲BL劇男神 手拎保溫瓶好養生