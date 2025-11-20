「硬要開直播」惹怒盧秀燕痛批：太白目永不錄用 賓賓哥回槓

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導

網紅賓賓哥昨（19）日受邀前往台中一所國中參加活動，卻因在未取得校方允許的情況下進行直播，導致行程被校長當場喊停。事件持續延燒，台中市長盧秀燕今（20）日在議會談及此事時震怒，痛批賓賓哥不尊重校方及學生隱私，「非常可惡！」並指受邀的講者魔術師王元照私自帶賓賓哥也屬不當，也應負起管理責任，宣布「台中市永不錄用這2人」。

賓賓哥到校園活動直播熱議。（圖／賓賓哥 臉書粉專）

盧秀燕20日在備詢時指出，校方在活動開始前已明確告知王元照不得直播，同行的王姓魔術師也提醒賓賓哥不得直播，但對方仍自行開播，完全不管校方事前要求，也完全不尊重法律，不尊重學生隱私。

「台中市永不錄用！因為太過白目了！人家已經事先告訴你不可以，你還這樣硬幹！那不是白目是什麼？」盧秀燕語氣不滿，直言私自帶賓賓哥的王元照也應負起責任，痛斥2人行為失當，「我覺得非常可惡！」

面對外界批評，賓賓哥晚間再度開直播，質疑盧秀燕並未弄清楚事件全貌就下評論。他強調，市長應先了解整起事件的來龍去脈，再在公開場合講話比較好。

