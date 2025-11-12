硬質玉米結穗期遇罕見11月颱 義竹農祈求風小雨少
〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣義竹鄉是國內硬質玉米最重要的產區，義竹農會與農民契作面積約2600公頃，占了全國1/3以上，目前硬質玉米已進入結穗期，結果出現罕見的11月颱，鳳凰颱風來勢洶洶，由於玉米植株不堪強風摧殘，玉米農憂心忡忡，義竹農會總幹事翁育彬祈求這次颱風的風勢不要太大，下點小雨滋潤作物就好。
翁育彬指出，硬質玉米與食用玉米的植株都相當脆弱，禁不起強風的摧殘，雲林沿海地區上個月底就因颱風與東北季風共伴效應影響出現強風，導致玉米高莖作物嚴重倒伏，硬質玉米受損程度達20%以上。因而這次鳳凰颱風直撲南台灣，農民都相當擔心辛苦種植的玉米會毀於強風，人人忐忑不安。
翁育彬說，高莖作物玉米最怕強風摧殘，也無從做防颱準備，現在只能祈禱天祐台灣，鳳凰颱風暴風圈掃過嘉義時，風勢不要太強，讓玉米可以安然度過這次11月颱。
