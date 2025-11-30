硬起來戰藍白！民進黨為「這事」開噴黃國昌：請等頭腦清楚再發言

即時中心／高睿鴻報導

國民黨、民眾黨近日持續聯手，對民進黨政府的各項施政及國家願景，展開激烈猛攻；藍營主席鄭麗文不斷質疑，總統賴清德這陣子提及的增加國防預算、抵禦中共武統等論點，白營主席黃國昌則抨擊，綠黨團提出的「民主假」是為了阻擋不在籍投票、惡意剝奪年輕人投票權。面對藍白砲火齊發，民進黨亦不甘示弱，發言人卓冠廷今（30）日更是逐一打臉、駁斥。

首先，針對在野黨質疑國防預算增加、抵禦中共武力威脅必要性一事，卓冠廷說，面對中國持續升高的文攻武嚇，台灣更需以負責任的態度維護區域和平；從前總統蔡英文、到現任總統賴清德，都一貫堅持「備戰不求戰」原則，從未偏離。

卓冠廷續指，藍白陣營口口聲聲替國軍抱不平，但真正不斷修惡法、接連被憲法法庭判違憲者，從頭到尾都是國民黨與民眾黨；為了脫罪，甚至強推修法、企圖讓憲法法庭停擺，這才是破壞民主憲政的鐵證。反觀民進黨政府，任內已4度調薪軍公教；總統今年初也加薪志願役國軍；反觀藍白，只在立院強行增加有違憲之虞的預算，才是讓國軍待遇陷入不確定的真正原因。

「國民黨拿可能違憲的立法當提款機、製造假議題攻擊政府，根本不是在照顧國軍」，卓冠廷說。

另一方面，他也繼續砲轟，民眾黨宣稱「民主假」會阻礙年輕人投票，更是毫無邏輯。卓冠廷甚至直接開嗆：「黃國昌在開議期間，從日本剛剛返國，但時差好像不只一小時；急著拿錯誤訊息攻擊民進黨，建議等頭腦清楚後再發言」。

回到更重要的國防議題，卓冠廷強調，賴總統提出「守護民主台灣國安行動方案」，正是為提升自我防衛能力、並深化民主同盟合作；他呼籲，藍白不該在中國威脅持續升高之際，仍刻意扭曲國安與民主議題，讓台灣陷入內部對立。

