硬起來！日官房長官駁斥中國說詞 自民黨籲公開影像對抗雷達照射爭議

針對中國解放軍戰機本月6日對航空自衛隊F-15戰機實施間歇性雷達照射的事件，日本政府高層今（9日）堅決駁斥中國「正常操作」的說詞。

《NHK》報導，內閣官房長官木原強調，戰鬥機雷達不僅具備搜索功能，更有火控目的，被照射的一方無法明確判斷對方意圖，因此構成威脅。他指出，從避免發生意外狀況的觀點來看，即使是進行周邊搜索，也不會採取這次事件中的間歇性照射方式。木原將此行為定性為「超出航空器安全飛行所需範圍的危險行為」。

防衛大臣小泉進次郎亦認同此判斷，並強調日方事先並未收到相關訓練的通報。

發生距離近百公里，中國航母艦載機的兩次照射意圖何在？

根據日本防衛省掌握的資訊，這次事件涉及一架從中國航空母艦「遼寧號」起飛的J-15戰機。兩次雷達照射發生時，日中戰機之間的距離分別為：第一次約52公里（28海浬），以及第二次約148公里（80海浬）。

雖然中方曾通報將實施航母起降訓練，但並未通報雷達照射行為。日方持續對在相對遠距離下的兩度間歇性照射行為進行分析，以釐清中方的真正意圖。

國際盟友如何聲援？自民黨為何力推公開「敏感情報」影片？

在爭議升溫之際，美國駐日大使葛拉斯（George Glass）發文強調「日美同盟比以往任何時候都更加堅固和團結」，此舉被日方視為盟友持續發揮威懾力的重要展現。

同時，日本執政黨自民黨召開聯合會議，有黨員建議政府應考慮公開相關影片等佐證，以加強基於事實的對外資訊發布。不過，外交部會會長高木啟對此持審慎態度，他認為影片涉及極度敏感的情報問題，必須仔細斟酌，確定哪些資訊應公開後再推動，並將此視為「未來的課題」。

