硬起來！海巡署對中共海警強硬喊話：台海和平攸關全球經濟 勿誤判情勢

[Newtalk新聞] 中共連續兩天對台實施軍演，國防部今（30）日召開臨時記者會，說明中共近期對台實施實彈軍演相關狀況。海巡署副署長謝慶欽指出，針對中共軍事行動與海警動態，海巡署已全程掌握並嚴正因應，強調中國海警不得誤判情勢，更不得侵擾我國水域。

謝慶欽表示，海巡署於今日上午9時起，配合國防部等國安單位，運用聯合情監偵手段，掌握中共發射兩波多管火箭彈的動態，總計27枚，目前海上人員均安，未發生任何事故。

他指出，海巡署全程緊盯11艘中國海警船及4艘公務船動態，確保其不影響國內外航行安全。對於進入我國水域的中國海警船，海巡署均採取一對一併航監控，並以強勢作為驅離，明確宣示「中華民國水域僅由海巡執法」，絕不容許中國海警僭越執法權限。

針對中國官媒宣稱「封鎖台灣四座港口」一事，謝慶欽強調，相關說法完全是錯假訊息，企圖混淆視聽。海巡署將持續配合交通部航港局，確保海上交通線暢通與航行安全。

謝慶欽進一步指出，為避免中國海警誤判情勢，海巡署在執行任務時，特別加強中、英文廣播內容，清楚傳達台海和平的重要性。廣播內容強調：「台海和平攸關全球經濟的穩定與科技產業命脈，一旦發生衝突，將引發國際制裁；唯有維持海上穩定，才能確保國家發展。」並呼籲中方審慎行動，避免升高區域風險。

謝慶欽最後強調，中國無視國際規範，以軍事與海警手段對周邊國家施壓，不僅破壞區域和平，也對國際秩序造成衝擊。海巡署將持續堅定執法，捍衛國家主權與海域安全，並呼籲中方切勿誤判情勢，共同維護台海和平穩定。

