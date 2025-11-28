硬起來？藍提擴大中配參選昨付委 內政部公告：明年選舉要具結國籍

〔記者鍾麗華／台北報導〕國民黨團總召傅崐萁提案修改「國籍法」，立法院會昨付委審查，讓中配參選不必放棄中華人民共和國國籍。行政院公報資訊網仍依程序正式公告修正「公職人員選舉罷免法施行細則」，要求候選人登記申請調查表時，應具結未在中國設有戶籍與領用中國護照，以及不具其他國家國籍，相關結果須刊登選舉公報，官員表示，相關規定2026年地方選舉就可適用。

對「國籍法」付委審查，官員表示，不影響選罷法施行細則公告與實施，他強調，該施行細則修正重點在於把候選人的「具結」刊登選舉公報，與參選資格無關，參選資格回歸到國籍法、兩岸條例等規定。

根據統計，現職民選公職人員共有1萬1136人，內政部表示，參選公職意謂有取得政權、參與分配國家資源的可能，相關人等當選就職後，對國家即負有高度忠誠義務，因此候選人是否在中國設有戶籍、領用中國護照，以及中華民國以外國籍的情事，選民應有知悉權利，因此增列選罷法施行細則相關規定。

內政部解釋，依「國籍法」第20條第1項及第4項規定，中華民國國民取得外國國籍者，不得擔任中華民國公職。中華民國國民兼具外國國籍者，擬任民選公職人員時，應於就職前辦理放棄外國國籍，並於就職之日起1年內，完成喪失該國國籍及取得證明文件。

內政部說，另依兩岸人民關係條例規定與陸委會114年4月16日的函令，台灣人民不得在中國設有戶籍或領用中國護照，違反者，喪失台灣人民身分及其在台灣選舉、擔任公職權利，而「設有戶籍」指的是持有中國的居民身分證及定居證，申請登記為候選人者都應知悉相關規定。

