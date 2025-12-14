硬蹭仇日情緒踢鐵板！ 《賽德克．巴萊》中國重映票房慘淡 整廳只賣2張票

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

近期中日關係緊張，有中國片商試圖搭上時事熱潮，重映魏德聖執導的台灣史詩電影《賽德克．巴萊》，並在宣傳上主打「抗日血戰」、「粉碎日本軍國主義」等政治性口號，企圖拉抬票房。然而電影重映首日票房慘淡，上下集各僅約人民幣60至70萬元（約新台幣265至310萬元），上座率僅約1%，顯然民眾並不買帳。

根據公開數據，《賽德克．巴萊》此次重映排片場次高達上萬場，但票房佔比僅約0.2%。不少中國網友實際進戲院觀影後在社群平台分享經驗，直言影廳空蕩蕩，甚至有人表示，「整個廳只有我買的兩張票」，顯示觀眾對這波高度政治化的重映操作反應冷淡。

此次宣傳手法同樣引發爭議。海報與文案使用「紀念台灣光復80週年」、「血戰日寇」等政治性標語，甚至將電影包裝為「高口碑中國台灣抗日佳作」。外界認為，片商試圖利用近期仇日氛圍進行炒作，刻意將原本聚焦原住民文化、信仰與歷史創傷的作品，簡化為單一的抗日題材，是導致票房失利的重要原因之一。

回顧《賽德克．巴萊》2012年首度在中國上映時，當年以153分鐘的上下及合併剪輯版登上院線，最終累積票房達人民幣1652萬元（約新台幣7300萬元），成績不俗。相較之下，此次重映雖採用原版上下集完整版分開上映，首日兩集加總票房卻不到當年總票房的十四分之一，不但未能成功喚起「回憶殺」，反而成為一場因過度政治化宣傳導致票房翻車的案例。





