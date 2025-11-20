硬逼烏投降? 美俄密商結束戰爭秘密草案極度偏普丁 烏痛批：不可接受

美國與俄羅斯正秘密進行談判，內容關於本月內制定結束烏克蘭戰爭的計劃。 圖：翻攝自克林姆宮X、白宮X

[Newtalk新聞] 據外媒近日報導，美國與俄羅斯正秘密進行談判，內容關於本月內制定結束烏克蘭戰爭的計劃，然而，該計劃草案被披露包含多項被形容為「極度傾向俄羅斯」的條款，內容要求烏克蘭割讓目前仍由其控制的部分頓巴斯地區領土、將武裝部隊規模削減一半、放棄特定類別武器，並承認俄語為官方語言及賦予當地俄羅斯東正教會官方地位。

據悉，烏克蘭與歐洲盟國均未參與草案擬定過程，只在最近收到一些通知，美方可能於近日將此計劃作為既成事實，提交予烏克蘭總統澤連斯基。

美方可能於近日將此計劃作為既成事實提交予烏克蘭總統澤連斯基。 圖：翻攝自 @front_ukrainian X 帳號

根據 X 帳號《MilitaryNewsUA》披露，美國陸軍部長丹．德里斯科爾（Daniel P. Driscoll）與陸軍參謀長已於 19 日抵達基輔進行突擊訪問，預計將與澤連斯基及烏克蘭軍事領導層會面，焦點將集中在目前「陷入停滯」的和平進程。

美媒《Axios》此前已報導指出，一份多達 28 點的草案正在討論中，但關於領土劃分、被綁架兒童以及對烏克蘭的安全保證等關鍵問題仍缺乏明確細節，此外，X 帳號《NiKlTa》在社交媒體貼文中直指，該計劃實質上是要求烏克蘭投降，內容幾乎完全符合克里姆林宮的最高要求。

美媒《Axios》此前已報導指出，一份多達 28 點的草案正在討論中。 圖：翻攝自 X 帳號 @NOELREPORTS

報導顯示，計劃中要求烏克蘭放棄的武器類別，可能包括美國至今提供的關鍵軍事援助，此舉被認為將使烏國在未來面對俄羅斯侵略時更為脆弱，基輔的官員在聽取簡報後表示，該計劃對烏克蘭而言是「不可接受的」，若無重大修改將無法啟動。

此一發展背景是，原定於土耳其舉行的澤連斯基與美方代表的會議據報已被取消，X 帳號《Visioner》引述《Axios》報導稱，取消原因在於澤連斯基對討論美國總統的和平計劃缺乏興趣，他反而攜帶了與團隊共同制定的替代方案抵達土耳其。另一方面，美國總統川普的相關言論亦被提及，X 帳號《Anton Gerashchenko_en》貼文引述川普稱自己已「解決了八場戰爭」，並對普京表示失望，暗示其若再次執政可能介入調停。

美國總統川普稱自己已「解決了八場戰爭」，並對普京表示失望。 圖：翻攝自川普臉書（資料照）

